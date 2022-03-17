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Göztepe – Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Göztepe ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Peki Göztepe – Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Göztepe – Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 30. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Göztepe  ile Alanyaspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Göztepe – Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

GÖZTEPE – ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Göztepe – Alanyaspor maçı 19 Mart 2022 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka İzmir'de, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.

GÖZTEPE – ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Göztepe – Alanyaspor maçı BeIN Sports HD 2 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

GÖZTEPE – ALANYASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Göztepe – Alanyaspor maçını hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Serkan Ok ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Muhammet Ali Metoğlu görev alacak.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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