Süper Lig'de İzmir'deki deprem nedeniyle ertelenen 7. hafta karşılaşmasında Göztepe ile Aytemiz Alanyaspor İzmir'de karşılaşacak. İlk mağlubiyetini 5 Aralık Cumartesi günkü Gençlerbirliği maçında 2-1'lik skorla alan Aytemiz Alanyaspor ise maç eksiği ve averajla lider durumda bulunuyor. Cezalı durumdaki Yalçın Kayan'ın forma giyemeyeceği Göztepe'de Lamine Gassama'nın da sakatlığı var. Peki, Göztepe - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

GÖZTEPE - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak Göztepe-Aytemiz Alanyaspor müsabakasında hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak olan mücadele, beIN SPORTS ekranlarından naklen izlenebilecek.

İKİ TAKIMIN ARASINDAKİ 7. MAÇ

Ligde son 5 haftada yenilgisi bulunmayan ve bu müsabakalarda 9 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip 15 puan ve averajla 6. sırada yer alıyor

Aytemiz Alanyaspor'la Süper Lig'de 6 maça çıkan İzmir temsilcisi bu müsabakalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Toplam 11 gol atıp, kalesinde 10 gol gören sarı-kırmızılı ekip, yenilmediği 3 iç saha maçında 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.