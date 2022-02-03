Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 24.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Göztepe ile Altay arasında oynanacak olan İzmir derbisi futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Biz de maçı izlemek isteyenler için Göztepe – Altay maçı canlı izle | Göztepe – Altay maçı Bein Sports 2 canlı yayın izle linki haberimizde...

GÖZTEPE – ALTAY MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig’in 24.haftasında Göztepe ile Altay arasındaki maç, 6 Şubat 2022 Pazar günü Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 19.00'da başladı.

Zorlu maçı hakem Sarper Barış Saka yönetiyor. Saka'nın yardımcılıklarını ise Samet Çavuş ve Bora Özkara yapıyor.

GÖZTEPE – ALTAY MAÇI CANLI İZLE

GÖZTEPE – ALTAY MAÇI BEIN SPORTS 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Göztepe ile Altay arasındaki maç, BeIN Sports HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebiliyor.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

GÖZTEPE – ALTAY MAÇI BEIN SPORTS 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ