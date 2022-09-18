Spor Toto 1.Lig ’de 2022-2023 sezonu heyecanı 6.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Göztepe ile Altınordu arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Göztepe - Altınordu maçı canlı izle | Göztepe - Altınordu maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

GÖZTEPE - ALTINORDU MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1.Lig’in 6.haftasındaki Göztepe - Altınordu maçı 18 Eylül Pazar günü Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 19.00'da başlayan maçı hakem Muhammet Ali Meteoğlu yönetiyor. Meteoğlu'nun yardımcılıklarını Gökhan Memişoğlu ve Berksan Duran yapıyor.

GÖZTEPE - ALTINORDU MAÇI CANLI İZLE

GÖZTEPE - ALTINORDU MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto 1.Lig’in 6.haftasındaki Göztepe - Altınordu maçı TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

GÖZTEPE - ALTINORDU MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ