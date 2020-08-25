Süper Lig'in başlamasına çok az bir süre kaldı. 11 Eylül'de başlayacak ligler için kamplarını sürdüren takımlar, yeni sezon öncesinde hazırlık maçlarını sürdürüyor. Afyon'da bulunan iki takım, Göztepe ve Ankaragücü, bugün yapacakları hazırlık maçı ile birbirlerini deneyecek. Göztepe, geçtiğimiz sezonu, 42 puanla 11. sırada bitirmişti. Ankaragücü ise 32 puanla 18. sırada bitirdi. Ancak TFF'nin aldığı küme düşmenin kaldırılması kararı ile Süper Lig'de kaldı. Peki, Göztepe - Ankaragücü hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

GÖZTEPE - ANKARAGÜCÜ HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Göztepe - Ankaragücü hazırlık mücadelesi 25 Ağustos (bugün) saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma, Afyon'da bulunan Zafer Stadyumunda oynanacak. İki takım bu hazırlık maçıyla yeni sezon için kadro planlamalarını gözden geçirebilecek.

HANGİ KANALDA?

Göztepe - Ankaragücü maçı için şu anlık herhangi bir yayıncı bilgisi bulunmuyor. Beklenilen, karşılaşmanın televizyon ekranlarından ya da sosyal medya hesaplarından naklen olarak yayınlanmaması. Ancak mücadele sona erdikten sonra özet görüntülerini iki kulüp, kendi hesaplarından paylaşabilir.

İLK 11'LER

İki takımda maç hakkında henüz bir kadro bilgisi verilmedi.