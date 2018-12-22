Göztepe-Ankaragücü maç sonucu
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe, konuk ettiği Ankaragücü'nü 3-0 skorlar mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Ankaragücü, Göztepe'yi konuk etti. Osmanlı Stadı'nın zeminindeki sorunun devam etmesi nedeniyle Kayseri'deki Kadir Has Stadı'nda oynanan maçtan Göztepe 3-0 galip ayrıldı. Göz Göz'ün golleri Cameron Jerome, Halil Akbunar ve Yoan Gouffran'dan geldi.
İzmir temsilcisi, yeni hocası Kemal Özdeş'le ilk galibiyetini alırken, Göztepe ile yollarını 2 hafta önce ayıran ve geçtiğimiz günlerde Ankaragücü'nün başına geçen Bayram Bektaş ise ilk maçından yenilgiyle ayrılmış oldu.
Bu sonuçla Göztepe puanını 22'ye çıkartarak 10. sıraya yükseldi. 20 puanda kalan Ankaragücü ise 12. sırada yer alıyor.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Özgür Yankaya xx, Süleyman Özay xx, Mehmet Kısal xx
MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan xx, Kenan xx, Kone x, Alihan x, Mehmet x, Sedat xx, Faty x, İlhan x, El Kabir xx, Mokhtar x, Kubilay x
Yedekler: Altay, Furkan, Heurtauc, Kaan, Mahmut, Putsilla, Cerci, Erdem, Kehinde
Teknik Direktör: Bayram Bektaş
GÖZTEPE: Beto xx, Titi xx, Silva xx, Berkan x, Alparslan x, Borges x, Halil x, Castro xx, Gouffran x, Poko x, Jerome xx
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Yedekler: Göktuğ, Eren, Grillo, Kadu, Ngando, Yalçın, Tayfur, Erol, Cikalleshi, Samed
Sarı Kart: Silva (Göztepe)
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