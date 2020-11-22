Göztepe - Ankaragücü maçı CANLI İZLE LİNKİ
Süper Lig'in 9. haftasında Ankaragücü, Göztepe deplasmanına gidiyor. Karşılaşmanın tüm detaylarını haberimizde verdik. Peki, Göztepe - Ankaragücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanaldan canlı izlenecek? İşte detaylar...
Milli aranın ardından geri dönen Süper Lig'de, Pazar gününün maçları arasında yer alan Göztepe - Ankaragücü maçı hakkındaki tüm detayları haberimizde verdik. Peki, Göztepe - Ankaragücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanaldan canlı izlenecek? İşte detaylar...
GÖZTEPE - ANKARÜGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.
İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Karşılaşma, beIN SPORTS HD 2 kanalından naklen izlenebilecek.
İkinci haftayı bay geçen, 6. haftada evinde karşılaşacağı Atakaş Hatayspor maçı da konuk ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen sarı-lacivertli takımın, henüz galibiyeti bulunmuyor. Oynadığı 6 maçta 2 beraberlik 4 de mağlubiyet yaşayan MKE Ankaragücü, 2 puanla son sırada yer alıyor.
MKE Ankaragücü, milli maç arasında Antalya'da kamp yaptı.
Başkent temsilcisi, İzmir'de elde edeceği galibiyetle bu sezon 3 puanla tanışmak istiyor.
GÖZTEPE - ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE LİNKİ
MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ
- Göztepe ile Ankaragücü arasında oynanan son 15 Süper Lig maçında alınan tek beraberlik, İzmir ekibinin ev sahibi olduğu son karşılaşmada geldi (Göztepe 9-5 Ankaragücü).
- Ankaragücü'nün Süper Lig'e döndüğü 2018/19'dan bu yana Göztepe'den (1B 3M), daha fazla mağlup olduğu tek rakibi Başakşehir (4M).
- Süper Lig'de altı maçtır galip gelemeyen Göztepe (5B 1M), bu süreçteki tek mağlubiyetini sahasında Fenerbahçe'den aldı (2-3).
- 2020/21'de oynadığı altı Süper Lig maçını da kazanamayan Ankaragücü (2B 4M), henüz galibiyeti olmayan tek takım konumunda. Bir sezona en az yedi maçlık galibiyet hasretiyle başlayan son ekip olan Diyarbakırspor (2002/03'te 9 maç), o sezon ligde kalmayı başarmıştı.
- Süper Lig'de devam eden en uzun iki galibiyet hasretine sahip iki takım bu maçta karşı karşıya geliyor (5B 1M, Göztepe & 2B 4M Ankaragücü).
- Süper Lig'in 2020/21 sezonunda Ankaragücü'nden (55) daha az şut çeken sadece iki ekip var: Göztepe (51) & Hatayspor (53).
- Göztepe forması giyen Guilherme, Ankaragücü'ne rakip olduğu son üç Süper Lig maçında dört gole doğrudan katkı sağladı (2 gol & 2 asist).
- Göztepe'nin Süper Lig'de Ankaragücü'ne attığı son üç golün ikisinde Soner Aydoğdu'nun payı vardı (1 gol & 1 asist).
- Bu sezon çıktığı dört Süper Lig maçında iki gol atan Ankaragücü oyuncusu Joseph Paintsil, geçen sezonun tamamında oynadığı 18 karşılaşmada iki golde pay sahibi olabilmişti (Belçika Ligi'nde 1 gol & 1 asist).
- Ankaragücü'nün attığı son üç Süper Lig golünün ikisini Torgeir Børven kaydetti.