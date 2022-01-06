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Göztepe – Antalyaspor maçı canlı izle | Bein Sports 1 canlı izleme linki

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Göztepe ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Maçı canlı izlemek isteyen vatandaşlar için Göztepe – Antalyaspor maçı canlı izle | Bein Sports 1 canlı izleme linkine yer verdik..

Göztepe – Antalyaspor maçı canlı izle | Bein Sports 1 canlı izleme linki

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 20. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Göztepe ile Antalyaspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan  Göztepe – Antalyaspor maçı canlı izle | Bein Sports 1 canlı izleme linkine yer verdik...

GÖZTEPE – ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig: Göztepe – Antalyaspor maçı, 9 Ocak 2022 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka İzmir'de, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO SÜPER LİG: GÖZTEPE – ANTALYASPOR MAÇI BEİNSPORTS 1 İZLE

Spor Toto Süper Lig: Göztepe – Antalyaspor maçı BeIN Sports HD 2 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Göztepe – Antalyaspor maçı canlı izle

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO SÜPER LİG: GÖZTEPE – ANTALYASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto Süper Lig: Göztepe – Antalyaspor maçını hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek'in yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Yusuf Bozdoğan yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Adnan Deniz Kayatepe görev alacak.

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