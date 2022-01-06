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Göztepe – Antalyaspor maçı canlı izle | Bein Sports 2 canlı yayın izle linki

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Göztepe ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor.. Maçı canlı izlemek isteyenler için Göztepe – Antalyaspor maçı canlı izle | Bein Sports 2 canlı yayın izle linki haberimizde...

Göztepe – Antalyaspor maçı canlı izle | Bein Sports 2 canlı yayın izle linki

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 20. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Göztepe ile Antalyaspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan  Göztepe – Antalyaspor maçı canlı izle | Bein Sports 2 canlı yayın izle linkine yer verdik...

GÖZTEPE – ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig: Göztepe – Antalyaspor maçı, 9 Ocak 2022 Pazar günü oynanıyor. Saat 16.00'da başlayan zorlu müsabaka İzmir'de, Gürsel Aksel Stadyumu'nda başladı.

GÖZTEPE – ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE

SPOR TOTO SÜPER LİG: GÖZTEPE – ANTALYASPOR MAÇI BEİN SPORTS 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig: Göztepe – Antalyaspor maçı BeIN Sports HD 2 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Göztepe – Antalyaspor maçı canlı izle

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO SÜPER LİG: GÖZTEPE – ANTALYASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto Süper Lig: Göztepe – Antalyaspor maçını hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek'in yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Yusuf Bozdoğan yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Adnan Deniz Kayatepe görev alacak.

 GÖZTEPE İLK 11
1. İRFAN CAN EĞRİBAYAT
77. MURAT PALULİ
40. WILKER JOSE ANGEL ROMERO
33. ATINÇ NUKAN
15. DINO HUGO ARSLANAGIC
2. KERİM ALICI
5. OBINNA EMMANUEL NWOBODO
8. SONER AYDOĞDU
14. MAKANA BAKU
7. HALİL AKBUNAR
9. PAPE CHERIF NDIAYE
 Yedekler
13. ARDA ÖZÇİMEN
3. MARKO MIHOJEVIC
4. KAHRAMAN DEMİRTAŞ
29. YUSUF TALUM
23. ATAKAN RIDVAN ÇANKAYA
30. YALÇIN KAYAN
10. BEYKAN ŞİMŞEK
11. LOURENCY DO NASCIMENTO RODRIGUES
18. ADIS JAHOVIC
17. EGE ÖZKAYIMOĞLU
 Teknik Sorumlu
NESTOR EL MAESTRO
 
 ANTALYASPOR İLK 11
25. RUUD JORGE BOFFIN
7. DOĞUKAN SİNİK
11. GÜRAY VURAL
12. PAUL OMO MUKAIRU
13. FEDOR KUDRIASHOV
16. ALFREDO KULEMBE RIBEIRO
17. ENZO VITO GABRIEL CRIVELLI
23. AMILTON MINERVINO DA SILVA
77. BÜNYAMİN BALCI
88. HAKAN ÖZMERT
89. VEYSEL SARI
 Yedekler
1. DOĞUKAN ÖZKAN
4. EDINALDO GOMES PEREIRA
6. EREN ALBAYRAK
8. NURİ ŞAHİN
9. HAJI AMIR WRIGHT
10. DENI MILOSEVIC
15. ANDREA POLI
27. HOUSSAM EDDINE GHACHA
38. MUSTAFA ERDİLMAN
41. GÖKDENİZ BAYRAKDAR
 Teknik Sorumlu
ALFONS FRANCISCUS GROENENDIJK
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