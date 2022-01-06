Göztepe – Antalyaspor maçı canlı izle | Bein Sports 2 canlı yayın izle linki

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 20. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Göztepe ile Antalyaspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Göztepe – Antalyaspor maçı canlı izle | Bein Sports 2 canlı yayın izle linkine yer verdik...

GÖZTEPE – ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig: Göztepe – Antalyaspor maçı, 9 Ocak 2022 Pazar günü oynanıyor. Saat 16.00'da başlayan zorlu müsabaka İzmir'de, Gürsel Aksel Stadyumu'nda başladı.

GÖZTEPE – ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE

SPOR TOTO SÜPER LİG: GÖZTEPE – ANTALYASPOR MAÇI BEİN SPORTS 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig: Göztepe – Antalyaspor maçı BeIN Sports HD 2 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Göztepe – Antalyaspor maçı canlı izle

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO SÜPER LİG: GÖZTEPE – ANTALYASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto Süper Lig: Göztepe – Antalyaspor maçını hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek'in yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Yusuf Bozdoğan yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Adnan Deniz Kayatepe görev alacak.