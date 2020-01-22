İki takım Göztepe Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Yapılan TÜRKİYE: Türkiye Kupası - 1/8 Finaller

ekranlarda olacak. Her iki takımın tarafı da büyük bit heyecanla bu karşılaşmayı bekliyor.

Peki Göztepe Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...

Göztepe Antalyaspor maçı ile Türkiye Kupası'nda futbol şöleni devam ediyor. Bir önceki maçta 4-3'lük üstünlük sağlayan Antalyaspor, rakibi karşısında galibiyet elde edip bir üst tura çıkabilmek için mücadele edecek.

Göztepe Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Göztepe Antalyaspor maçı ile Ziraat Türkiye Kupası'nda bir çeyrek finalist daha belli olacak. İlk maçı 4-3'lük galibiyetle tamamlayan Antalyaspor, bu maçtan galibiyet elde etmesi halinde çeyrek finale adını yazdıracak. İzmir'de karşı karşıya gelecek olan Antalyaspor ve Göztepe, bu mücadeleden alacakları skora göre kupaya devam edebilecek.

Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş mücadelesinde Göztepe, Antalyaspor'u konuk edecek. 22 Ocak Çarşamba günü saat 17.00'da oynanacak olan karşılaşma, A Spor kanalından canlı izlenebilecek.

Muhtemel 11'ler...

Göztepe: Beto, Murat Paluli, Borges, Schwechlen, Berkan Emir, Castro, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar, Napoleoni, Serdar Gürler, Jerome

Antalyaspor : Boffin, Celustka, Chico, Bahadır Öztürk, Kudryashov, Charles, Hakan Özmert, Doğukan Sinik, Chahechouhe, Amilton, Blanco

İLK DÜDÜKLE BİRLİKTE KEYFİ

Göztepe ile Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıkma mücadelesi verirken siz de keyfini yaşayabileceksiniz...

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GÖZTEPE HAFTA SONU YENİ STADA GEÇİYOR

Göztepe, Süper Lig'in 19. haftasında 26 Ocak Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edeceği maçla yeni stadına kavuşacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Göztepe'nin yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin açılışına Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Kasapoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde 2002 yılından bu yana tesisleşmede devrime imza attıklarını belirterek, "Dünya ile rekabet edebilecek tam donanımlı bir tesisi daha İzmirlilerin hizmetine sunuyoruz. Ülkemizin her yanında devasa tesislerimiz var. Dünya ile rekabet edebilecek tam donanımlı tesislere sahibiz. Bu tesisleşmeyi spordaki başarıları da yukarıya taşıyarak taçlandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde son 18 yıldır tesisleşmede önemli yol katettiklerini, yapılan yatırımlarla meyveleri artık toplamak istediklerini kaydetti.

"Tesisleşme konusunda zaten çok ileri noktadayız." diyen Bakan Kasapoğlu, ancak yatırımlar konusunda hiçbir zaman "yeterli” gibi bir anlayışları olmadığını aktardı.

Bakan Kasapoğlu, İzmir'de cumhuriyet ile yaşıt hatta cumhuriyetten önce kurulan takımlar olduğuna ve bu takımların geçmişte büyük başarılara imza attıklarına işaret etti. Göztepe Stadı'nı pazar günü açacaklarını ve Alsancak Stadı'nda da çalışmaların hızla sürdüğünü kaydeden Bakan Kasapoğlu, “Güzel İzmirimize, İzmir halkımıza, İzmirli sporseverlere hayırlı olsun.” değerlendirmesinde bulundu.

Yapımı iki yıl süren Göztepe Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi, UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kriterlerine uygun şekilde tasarlandı.

20 bin kişi kapasiteye sahip stadyum, TFF'nin yapmış olduğu talimat değişikliği ile kale arkalarına ayakta seyirci alınması kapsamında, Beşiktaş maçının ardından 25 bine çıkarılacak.

Göztepe Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi, eğlence merkezleri, spor müzesi, sergi alanları, yeme-içme alanları ve kapalı otoparkı ile çok yönlü hizmet verecek.