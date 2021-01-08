Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 18. haftasıyla devam edecek olan ligde Göztepe ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma hakkındaki tüm bilgileri haberimizde sunduk. Peki, Göztepe-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Göztepe, ligde oynadığı son 16 maçta, 19 puan toplayarak 13. sıraya yerleşti. Antalyaspor ise 17 maçta 21 puana ulaşarak puan durumunda 11. sırada yer aldı. Bu ligde Göztepe toplamda 5 maçtır kazanamıyor.

Bu ligde Antalyaspor deplasmanda 8 maçtır kazanamıyor.

GÖZTEPE-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak olan Göztepe-Antalyaspor maçı, 9 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma, hakem Mert Güzenge tarafından yönetilecek. Mert Güzenge'nin yardımcılıklarını ise Bahtiyar Birinci ve Bilal Gölen üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Göztepe-Antalyaspor maçı da beIN SPORTS ekranlarından izlenebilecek. Bu karşılaşmayı Cumartesi saat 16.00'da beIN SPORTS 2 kanalından takip edebilirsiniz.