Göztepe Başkanı Sepil’den Kulüpler Birliği Başkanlığı açıklaması

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği Başkanlığı için aday olmayacağını söyleyerek, "Benim adayım Ahmet Ağaoğlu'dur" dedi.

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, yaklaşan Kulüpler Birliği seçimleri hakkında açıklama yaptı. Sepil, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman'ın Beşiktaş Kulübü başkanlığını bırakmasının ardından yeni bir başkan seçimi için kısa süre içinde genel kurulun toplanacağını kaydetti.

Ahmet Ağaoğlu, Mehmet Sepil'i önerdi

Bu süreçte bir çok kulüp başkanından vakıf başkanı olması konusunda telefon aldığını belirten Sepil, şöyle konuştu:

"Dün de Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile telefonda konuştuk. Kendisi benim başkan olmam konusunda öneride bulundu. Ben de kendisinin Kulüpler Birliği Başkanı olmasının daha doğru olacağını, başkan olursa her türlü konuda yardım edeceğimi söyledim. Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'da başkan olmasının ardından başarılı bir tablo çizdi. Finansal olarak bir yapılanmaya girdi ve bunu sportif başarıya da dönüştürdü."

"Benim adayım Ahmet Ağaoğlu'dur"

Sepil, Türk futbolunun önünde halledilmesi gereken bir çok sorunun olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"UEFA'nın belirlediği finansal fair play kriterleri çerçevesinde bunun yapılandırılması yapıldı, yeni kararlar alındı. Bunların takip edilmesi ve bu konuların yürütülmesi gerekiyor. Kulüplerin gelirleri her sene döviz bazında azalıyor. Bununla ilgili sorun çözülmüş gözükse de önümüzdeki senelerin sorunları var. Kulüpler birliğine seçeceğimiz kuvveti bir ekip gerekiyor.Başkanlığa aday olmayacağım, benim adayım Ahmet Ağaoğlu'dur. Bazı kulüp başkanlarıyla da görüştüm, bana hak verdiler. Bana'başkan ol" dediler ama Ağaoğlu'nun başkanlığının daha doğru bir yapı olduğunu izah ettim."

Kulüpler Birliği Vakfı'nın tüm Süper Lig ekiplerinin katılması gerektiğini kaydeden Sepil, "Bu gerçekleşmezse istediğimiz güçlü yönetimi çıkaramayız. Bu dönemde eski yaşananlarının unutulup, vakfın tüm kulüplerin temsil edildiği bir yapıya kavuşması gerekiyor" dedi.

Kaynak: İHA