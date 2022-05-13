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Göztepe – Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 37.haftasında Göztepe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Peki Göztepe–Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Göztepe – Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 37.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Göztepe ile Beşiktaş arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde Göztepe–Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar... 

SPOR TOTO SÜPER LİG: GÖZTEPE – BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 37.haftasındaki Göztepe - Beşiktaş maçı 15 Mayıs 2022 Pazar günü Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 16.00'da başlayacak. 

Maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını ise Mehmet Emin Tuğral ve Hakan Karabalcık yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 2  kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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