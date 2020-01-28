Göztepe Beşiktaş maçı tekrarlanabilir!

Beşiktaş Göztepe maçındaki pozisyonda, yeni kurallara göre topu Beşiktaş'a vermesi gereken hakem Hüseyin Göçek, eski kuralı uygulamış ve topu Göztepe'ye vermişti. Sonrasında da Beşiktaş kalesinde ikinci golü görmüştü. Bunun üzerine siyah beyazlı kulüpten TFF'ye maç tekrarı istemi geldi.

MAÇ TEKRAR EDEBİLİR

Göztepe ile hafta sonunda İzmir'de oynanan karşılaşmanın ilk yarısında hakem Hüseyin Göçek'in bir pozisyon sonrasında topu Beşiktaşlı oyunculara vermesi gerektiği ancak eski kuralı uygulayarak Göztepeli futbolculara verdiği iddia edilmiş ve bu pozisyonun hemen ardından yaşanan faul sonrasında Beşiktaş kalesinde ikinci golü görmüştü.

Yaşanan pozisyon sonrasında kural hatası olduğu iddia edilirken, Beşiktaş yönetimi de federasyona konuyla ilgili başvuruda bulundu. Göztepe-Beşiktaş karşılaşmasında kural hatası olduğu ve maçın yeniden oynanmasının talep edildiği başvuru, federasyona iletildi.