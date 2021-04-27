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  4. Göztepe bordo mavili ekibi konuk edecek, Trabzonspor İzmir’e gitti

Göztepe bordo mavili ekibi konuk edecek, Trabzonspor İzmir’e gitti

Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, İzmir'e gitti.

Göztepe bordo mavili ekibi konuk edecek, Trabzonspor İzmir’e gitti

Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, İzmir'e gitti. Dün geçirdiği ağır gribal enfeksiyon nedeniyle serum tedavisi uygulanan Teknik Direktör Abdullah Avcı da kafilede yer aldı.

Süper Lig'in 38. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak olan Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde müsabakaya yönelik son taktik çalışmasını gerçekleştirerek, 22 oyuncuyla İzmir'e gitti. Bordo-mavili takımda tedavileri devam eden Yunus Mallı, Edgar le, Trondsen ve kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak kafilede yer almadı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Göztepe bordo mavili ekibi konuk edecek, Trabzonspor İzmir’e gitti

Göztepe bordo mavili ekibi konuk edecek, Trabzonspor İzmir’e gitti

Göztepe bordo mavili ekibi konuk edecek, Trabzonspor İzmir’e gitti

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