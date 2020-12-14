Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları başlıyor. Heyecanın en üst seviyede yaşanacağı kupada, açılış maçı Göztepe ile Bursaspor arasında oynanacak. Zorlu karşılaşma öncesinde tüm detayları haberimizde verdik. Süper Lig ekibi Göztepe, kupada Kırklarelispor'u mağlup ederek 5. tura yükselmişti. TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor ise önceki turlarda Karşıyaka ve 1922 Konyaspor maçlarını galibiyetle tamamlayarak 5. tura yükseldi. Peki, Göztepe - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

GÖZTEPE - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Göztepe ile Bursaspor karşı karşıya geliyor. İki takımın zorlu mücadelesi 15 Aralık Salı günü saat 18.30'da başlayacak. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak mücadele, Kovid-19 önlemleri nedeniyle seyircisiz geçecek. Maçın hakemleri ise Emre Malok, Aleks Taşçıoğlu ve Oğuz Kağan Çalışır olacak.

HANGİ KANALDA?

Tüm Ziraat Türkiye Kupası maçlarında olduğu gibi, 5. tur maçlarının her biri A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Göztepe - Bursaspor maçı da A Spor'dan Salı günü saat 18.30'da izlenebilecek.

KUPADA DİĞER EŞLEŞMELER

15 ARALIK SALI

13.00 Kasımpaşa-Muğlaspor

15.00 Ç. Rize-Eskişehirspor

17.00 Y. Malatya-Hekimoğlu Trabzon

18.30 Göztepe-Bursaspor

21.00 Galatasaray-Darıca GB

16 ARALIK ÇARŞAMBA

13.00 BB Erzurumspor-Esenler Erokspor

14.00 Gaziantep-Kocaelispor

16.00 Alanyaspor-Adanaspor

18.15 Trabzonspor-Adana Demir

21.00 Fenerbahçe-Karacabey

17 ARALIK PERŞEMBE