Göztepe, çalışmalarını sürdürdü
İZMİR (AA) - Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Adnan Süvari Tesislerinde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde sarı-kırmızılı futbolcular...
İZMİR (AA) - Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Adnan Süvari Tesislerinde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde sarı-kırmızılı futbolcular kuvvet çalışması gerçekleştirdi.
İdman ayak voleybolu ile tamamlandı.
Göztepe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA
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