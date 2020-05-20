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Göztepe, çalışmalarını sürdürdü

İZMİR (AA) - Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Adnan Süvari Tesislerinde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde sarı-kırmızılı futbolcular...

Göztepe, çalışmalarını sürdürdü

İZMİR (AA) - Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Adnan Süvari Tesislerinde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde sarı-kırmızılı futbolcular kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

İdman ayak voleybolu ile tamamlandı.

Göztepe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Göztepe, çalışmalarını sürdürdü

Göztepe, çalışmalarını sürdürdü

Göztepe, çalışmalarını sürdürdü

Kaynak: AA

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