Göztepe– Çaykur Rizespor maçı canlı izle | Göztepe– Çaykur Rizespor maçı BeIN Sports HD 2 canlı yayın izle linki
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 35.haftasında Göztepe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Maçı izlemek isteyenler için Göztepe– Çaykur Rizespor maçı canlı izle | Göztepe– Çaykur Rizespor maçı BeIN Sports HD 2 canlı yayın izle linki haberimizde...
Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 35.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Göztepe ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Göztepe– Çaykur Rizespor maçı canlı izle | Göztepe– Çaykur Rizespor maçı BeIN Sports HD 2 canlı yayın izle linki haberimizde...
GÖZTEPE– ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 35.haftasındaki Göztepe- Çaykur Rizespor maçı 1 Mayıs 2022 Pazar günü Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 20.30'da başlayan maçı hakem Volkan Bayarslan yönetiyor. Bayarslan'ın yardımcılıklarını ise Esat Sancaktar ve Ali Tuna yapıyor.
GÖZTEPE– ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE
GÖZTEPE– ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI BEIN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 35.haftasındaki Göztepe - Çaykur Rizespor maçı, BeIN Sports HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.
Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
GÖZTEPE– ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI BEIN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
GÖZTEPE İLK 11
12. KENAN PIRIC
77. MURAT PALULİ
23. ATAKAN RIDVAN ÇANKAYA
4. KAHRAMAN DEMİRTAŞ
21. JACQUES FRANÇOİS MOUBANDJE
30. YALÇIN KAYAN
43. DAVID TIJANIC
14. MAKANA BAKU
11. LOURENCY DO NASCIMENTO RODRIGUES
7. HALİL AKBUNAR
18. ADIS JAHOVIC
ÇAYKUR RİZESPOR İLK 11
23. GÖKHAN AKKAN
2. PAPISS DEMBA CISSE
15. EREN ALBAYRAK
16. CARLOS DOS SANTOS RODRIGUES
18. YUSUF SARI
21. LEBOGANG LELANI PHIRI
22. EMİRHAN TOPÇU
52. ERİK SABO
53. BOLASIE YALA
77. GÖKHAN GÖNÜL
83. GEDSON CARVALHO FERNANDES