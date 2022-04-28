Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 35.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Göztepe ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Göztepe– Çaykur Rizespor maçı canlı izle | Göztepe– Çaykur Rizespor maçı BeIN Sports HD 2 canlı yayın izle linki haberimizde...

GÖZTEPE– ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 35.haftasındaki Göztepe- Çaykur Rizespor maçı 1 Mayıs 2022 Pazar günü Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 20.30'da başlayan maçı hakem Volkan Bayarslan yönetiyor. Bayarslan'ın yardımcılıklarını ise Esat Sancaktar ve Ali Tuna yapıyor.

GÖZTEPE– ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE

GÖZTEPE– ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI BEIN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 35.haftasındaki Göztepe - Çaykur Rizespor maçı, BeIN Sports HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

GÖZTEPE– ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI BEIN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

GÖZTEPE İLK 11

12. KENAN PIRIC

77. MURAT PALULİ

23. ATAKAN RIDVAN ÇANKAYA

4. KAHRAMAN DEMİRTAŞ

21. JACQUES FRANÇOİS MOUBANDJE

30. YALÇIN KAYAN

43. DAVID TIJANIC

14. MAKANA BAKU

11. LOURENCY DO NASCIMENTO RODRIGUES

7. HALİL AKBUNAR

18. ADIS JAHOVIC

ÇAYKUR RİZESPOR İLK 11

23. GÖKHAN AKKAN

2. PAPISS DEMBA CISSE

15. EREN ALBAYRAK

16. CARLOS DOS SANTOS RODRIGUES

18. YUSUF SARI

21. LEBOGANG LELANI PHIRI

22. EMİRHAN TOPÇU

52. ERİK SABO

53. BOLASIE YALA

77. GÖKHAN GÖNÜL

83. GEDSON CARVALHO FERNANDES