Göztepe Denizlispor maçı hangi kanalda | Göztepe Denizlispor canlı izleme linki

İki takım Göztepe Denizlispor karşı karşıya geliyor. Yapılan TÜRKİYE: Süper Lig - 3. Maç Günü ekranlarda olacak.

Kullanıcılar Göztepe Denizlispor maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Göztepe Denizlispor canlı izleme linki var mı? İşte cevabı...

Göztepe Denizlispor maçı hangi kanalda

Süper Lig'de ilk 2 haftada Antalyaspor ve Beşiktaş'a yenilerek son sıraya demir atan Göztepe, 9 yıl sonra döndüğü devler arenasında 2'de 2 yaparak tüm dikkatleri üzerine çeken Yukatel Denizlispor'la yarın Ege derbisinde kozlarını paylaşacak. Ev sahibi Göztepe'de sakatlığı süren golcü Jerome dışında eksik bulunmazken, konuk Denizlispor'da ise tedavisi süren orta saha Mbamba İzmir'de forma giyemeyecek.

Saat 21.45’te başlayacak olan Ege derbisini Suat Arslanboğa yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Göztepe Denizlispor canlı izleme linki

31 Ağustos 2019 Cumartesi 21:45 tarihinde BeIN Sports 2 kanalında canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER:

Göztepe: Beto, Gassama, Sanneh, Titi, Berkan, Poko, Castro, Soner, Serdar, Halil, Eren

Denizlispor: Stachowiak, Lopes, Oğuz, Sapunaru, Berdich, Murawski, Zeki, Aissaiti, Barrow, Recep, Rodallega

Göztepe can derdinde

Zorlu karşılaşması öncesinde iki ekip, geride kalan iki haftada birbirine oldukça zıt bir performans sergiledi. Süper Lig’in ilk iki haftasında Göztepe puan alamazken, Yukatel Denizlispor ise kayıp yaşamadı. Henüz puanla tanışamayan sarı-kırmızılılar, bunun yanında 2019-2020 sezonunda gol sevinci de yaşayamazken, konuk takım da bu süreçte 4 gol atıp kalesinde gol görmedi. Göz Göz, yeşil-siyahlılar karşısında kazanarak sezonun ilk üç puanını almak isterken, Horoz ise galibiyet serisini üç maça çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

'Ege ekibinin futbolundan keyif alacaklardır'

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Denizlispor'un iyi bir çıkış yakaladığını ancak taraftarın desteği ile ilk 3 puanlarını alacaklarını söyledi. Denizlispor'un tecrübeli çalıştırıcı Yücel İldiz ise hedeflerinin 3'te 3 yapmak olduğunu dile getirdi. Göztepe'nin çok değerli bir camia olduğunu anlatan İldiz, "Futbolseverler iki güzide Ege ekibinin futbolundan keyif alacaklardır. Eksiklerimizin olduğunu söyleyebilirim. Ancak ilk 2 haftada önemli maçları kayıpsız geçtik. Umuyorum İzmir'de de iyi bir skor alıp evimize mutlu döneriz. Milli araya moralli girmek istiyoruz" diye konuştu.