Göztepe deplasman fatihi

SÜPER Lig'de düşme hattındaki MKE Ankaragücü'nü de dış sahada 3-1 yenmeyi başarıp tırmanışını sürdüren Göztepe, son 3 deplasman maçını kayıpsız geçti. Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor'u dış sahada 1-0'lık skorlarla deviren sarı-kırmızılılar, Eryaman Stadı'ndan da galibiyetle ayrılarak gurbette adeta coştu. Bu periyotta İzmir'de ise BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe ile berabere kalan İzmir ekibi, zorlu fikstürde son 5 maçta 11 puan toplayıp üst sıralara göz kırptı. Genç teknik direktör İlhan Palut'un Tamer Tuna'nın yerine göreve geçmesiyle şaha kalkan Göztepe, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda aldığı galibiyetlerle taraftarını mest etti. Göztepe bu sezon topladığı 20 puanın 11'ini dış sahada elde etti.

Önceki sezonlarda gurbette suskun kalan Göztepe, bu 3 galibiyetin yanı sıra Çaykur Rizespor ve Gaziantep Futbol Kulübü ile berabere kalmıştı. Göz-Göz'ün başında çıktığı 4 lig maçında 2 galibiyet ve 2 beraberlik alıp hiç yenilmeyen İlhan Palut, her maçı final havasında oynadıklarını söyledi. Ankaragücü maçını değerlendiren 43 yaşındaki teknik adam, "Son haftalardaki çıkışımızı sürdürmek istiyorduk. Rakibimizin özellikle de iç sahada etkili oynayacağını biliyorduk. Karşılaşmaya buna göre hazırlandık. Maçın başında öne geçtik, rakibimizin alacağı risklerle oyun bizim adımıza daha farklı olabilirdi. Ancak yaptığımız pas hataları ve oyunu istemediğimiz bir şekilde geride kabul etmemiz bunu engelledi. İlk yarıda kalemizde golü gördük" diye konuştu.

İkinci yarıda kontrolü ele aldıklarını anlatan Palut, "İkinci 45 dakikalık bölümde takımımız topu yere indirdi ve rakip defansın arkasına yaptığı koşularla fırsatlar yakaladı. Nitekim arka arkaya bulduğumuz gollerle skoru 3-1'e getirdik. Geri kalan dakikalarda oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Deplasmandan çok değerli 3 puanla dönüyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. Bu maçta da mutlaka eksiklerimiz oldu, bunları gidermek için antrenmanlar yapacağız ve yükselişimizi sürdüreceğiz. Tüm oyuncularıma gösterdikleri bu güzel mücadele için teşekkür ediyorum. Bu soğuk havada bizi destekleyen taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum" dedi. Göztepe gelecek hafta yine Eryaman Stadı'nda diğer Başkent ekibi Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

BETO VE HALİL KORKUTTU

Göztepe'nin 3-1 galip geldiği Ankaragücü deplasmanında kaleci Beto ve Halil'in sakatlanması endişe yarattı. Hava topu mücadelesinde adalesini zorlayan Beto ve yine adale sakatlığı yaşayan Halil ikinci yarıda oyuna devam edemedi. Teknik direktör İlhan Palut, Beto'nun yerine Göktuğ'u, Halil'in yerine de Mossoro'yu oyuna soktu. Beto ve Halil'in durumu yarın çekilecek MR'ın ardından netlik kazanacak.

SONER VE ALPASLAN CEZALI

Ankara deplasmanından galibiyetle dönen Göztepe'de defansta görev yapan Alpaslan ile orta sahada oynayan Soner cezalı duruma düştü. Ankaragücü karşılaşmasında toplam 4'üncü sarı kartlarını gören iki oyuncu, gelecek hafta Gençlerbirliği maçında görev alamayacak. Sakatlığı süren orta saha Poko'nun da ilk yarıyı kapattığı açıklandı.

SERDAR ŞOV YAPTI

Ankaragücü deplasmanında 2 şık gole imza atan katan oyuncusu Serdar Gürler maça damga vurdu. Müsabakanın 47 ve 57'nci dakikalarında ağları sarsan tecrübeli oyuncu gol sayısını 3'e çıkararak Alpaslan'la birlikte takımının en skorer oyuncusu oldu. Maç bitiminde taraftarlar Serdar'a sevgi gösterilerinde bulundu. Maçın henüz 26'ncı saniyesinde ağları sarsan Halil Akbunar da bu sezon siftah yaptı.

Kaynak: DHA