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Göztepe, Fatih Karagümrük karşılaşmasına hazırlanıyor

Süper Lig'in 36. haftasında 20 Nisan Salı günü Fatih Karagümrük'e konuk olacak Göztepe, bu karşılaşma için ilk çalışmasını yaptı. Galatasaray'a 3-1 mağlup olan sarı-kırmızılı futbolcular, Fatih Karagümrük maçı için ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Göztepe, Fatih Karagümrük karşılaşmasına hazırlanıyor

Süper Lig'in 36. haftasında 20 Nisan Salı günü Fatih Karagümrük'e konuk olacak Göztepe, bu karşılaşma için ilk çalışmasını yaptı. Ligde dün konuk ettiği Galatasaray'a 3-1 mağlup olan sarı-kırmızılı futbolcular, Fatih Karagümrük maçı için ilk antrenmanını Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenmanda dünkü müsabakada uzun süre forma giyenler yenilenme çalışması yaptı. Diğer gruptaki oyuncular ise pas çalışmasının ardından dar alanda oyun oynadı. İzmir temsilcisinde sakatlığı devam eden Marko Mihojevic antrenmanda yer almadı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Göztepe, Fatih Karagümrük karşılaşmasına hazırlanıyor

Göztepe, Fatih Karagümrük karşılaşmasına hazırlanıyor

Göztepe, Fatih Karagümrük karşılaşmasına hazırlanıyor

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