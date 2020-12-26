Tuzlaspor - Altınordu Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuBeypiliç Boluspor - İstanbulspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuGöztepe, Fatih Karagümrük Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuCansu Canan Özgen kimdir, kaç yaşında, nereli ve Instagram adresi nedir?İlber Ortaylı fena yakalandı: "Maşallah şuna bak"Lityum nedir? Ne için kullanılır? Nerelerde kullanılır? Lityum özellikleriProf. Dr. Uğur Şahin açıkladı: Türkiye'de de aşı üretmeyi planlıyoruzBalıkesirspor-Adana Demirspor maçı CANLI İZLE LİNKİTrabzonspor-Galatasaray maçı CANLI İZLE | beIN SPORTS 1 LİNKİTBMM Genel Kurulu'nda ortalık karıştı! Vekiller yumruk yumruğa kavga etti
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Göztepe, Fatih Karagümrük Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

Göztepe, Fatih Karagümrük Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 14. hafta maçında Göztepe, Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Göztepe, Fatih Karagümrük Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 14. hafta maçında Göztepe, Fatih Karagümrük ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Göztepe ve Fatih Karagümrük taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 14. hafta maçında Göztepe sahasında Fatih Karagümrük ile 26.12.2020 16:00'da karşılaştı. Gürsel Aksel Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Göztepe, Fatih Karagümrük maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Göztepe, Fatih Karagümrük maç sonucu:

GÖZTEPE FATİH KARAGÜMRÜK
Göztepe Fatih Karagümrük
1 1

Göztepe Fatih Karagümrük Maçının Özeti İçin Tıklayın

Göztepe, Fatih Karagümrük maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Gürsel Aksel Stadyumu

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

26.12.2020 16:00

Göztepe Fatih Karagümrük Maçının Hakemleri

Sarper Barış Saka(hakem), Serkan Olguncan(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Savranlar(2. Yardımcı Hakem), Abdullah Buğra Taşkınsoy(dördüncü Hakem), Abdulkadir Bitigen(var), Emre Malok(avar)

GÖZTEPEGöztepe

Göztepe İlk 11

16. Balazs Attıla Megyerı, 77. Murat Paluli, 33. Atınç Nukan, 3. Marko Mıhojevıc, 41. Berkan Emir, 60. Obınna Emmanuel Nwobodo, 8. Soner Aydoğdu, 10. Jose Marcıo Da Costa, 7. Halil Akbunar, 9. Pape Cherıf Ndıaye, 99. Stefano Napoleonı

Yedekler

13. Arda Özçimen, 11. Zlatko Trıpıc, 30. Yalçın Kayan, 68. Dzenan Burekovıc, 28. Metin Yıldırım, 20. Lamine Gassama, 66. Burak Süleyman, 90. Efe Binici, 4. Chrıstıan Chagas Tarouco, 27. Yılmaz Basravi

FATİH KARAGÜMRÜKFatih Karagümrük

Fatih Karagümrük İlk 11

2. Emılıano Vıvıano, 3. Alparslan Erdem, 6. Lucas Rodrıgo Bıglıa, 11. Mevlüt Erdinç, 18. Alassane Ndao, 20. Papa Alıoune Ndıaye, 22. Fatih Kuruçuk, 28. Ramazan Civelek, 29. Jure Balkovec, 71. Jakup Jimmy Durmaz, 92. Aatıf Chahechouhe

Yedekler

93. Aykut Özer, 25. Yavuz Ulaş Genç, 8. Zeki Yıldırım, 14. Efe Tatlı, 17. Muhammed Egemen Pehlivan, 21. Murat Sarıgül, 23. Aksel Aktaş, 24. Vato Arveladze, 75. Furkan Kara, 76. Yusuf Erdoğan

Teknik Sorumlu

Atılay Canel

Süper Lig 14. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Alanyaspor148332392714
2Galatasaray1382323102613
3Fenerbahçe148242720267
4Beşiktaş138142619257
5Gaziantep FK136612415249
6Fatih Karagümrük145632317216
7Hatayspor13634141621-2
8Yeni Malatyaspor135531714203
9Trabzonspor14554161720-1
10Göztepe154742118193
11Konyaspor135351713184
12Çaykur Rizespor13535192118-2
13Kasımpaşa14536162118-5
14Sivasspor134541313170
15Antalyaspor14455151817-3
16Başakşehir FK13436192215-3
17Denizlispor13337132212-9
18Gençlerbirliği13337112112-10
19Kayserispor1324771610-9
20MKE Ankaragücü1323814219-7
21BB Erzurumspor1423912279-15

Süper Lig 14. hafta Fikstür sonuçları

22.12.2020Galatasaray3-1Göztepe
22.12.2020Hatayspor0-1Trabzonspor
23.12.2020Kasımpaşa0-4Gaziantep FK
23.12.2020Fenerbahçe4-1Başakşehir FK
23.12.2020BB Erzurumspor1-2Denizlispor
23.12.2020Alanyaspor1-1Yeni Malatyaspor
24.12.2020Çaykur Rizespor2-1Antalyaspor
24.12.2020Sivasspor3-1Gençlerbirliği
24.12.2020MKE Ankaragücü0-1Beşiktaş
24.12.2020Kayserispor1-2Konyaspor
Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT