Göztepe, Fatih Karagümrük Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 14. hafta maçında Göztepe, Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 14. hafta maçında Göztepe, Fatih Karagümrük ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Göztepe ve Fatih Karagümrük taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'da 14. hafta maçında Göztepe sahasında Fatih Karagümrük ile 26.12.2020 16:00'da karşılaştı. Gürsel Aksel Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Göztepe, Fatih Karagümrük maçı kaç kaç bitti?
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Göztepe, Fatih Karagümrük maç sonucu:
|Göztepe
|Fatih Karagümrük
|1
|1
Göztepe Fatih Karagümrük Maçının Özeti İçin Tıklayın
Göztepe, Fatih Karagümrük maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Gürsel Aksel Stadyumu
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
26.12.2020 16:00
Göztepe Fatih Karagümrük Maçının Hakemleri
Sarper Barış Saka(hakem), Serkan Olguncan(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Savranlar(2. Yardımcı Hakem), Abdullah Buğra Taşkınsoy(dördüncü Hakem), Abdulkadir Bitigen(var), Emre Malok(avar)
Göztepe
Göztepe İlk 11
16. Balazs Attıla Megyerı, 77. Murat Paluli, 33. Atınç Nukan, 3. Marko Mıhojevıc, 41. Berkan Emir, 60. Obınna Emmanuel Nwobodo, 8. Soner Aydoğdu, 10. Jose Marcıo Da Costa, 7. Halil Akbunar, 9. Pape Cherıf Ndıaye, 99. Stefano Napoleonı
Yedekler
13. Arda Özçimen, 11. Zlatko Trıpıc, 30. Yalçın Kayan, 68. Dzenan Burekovıc, 28. Metin Yıldırım, 20. Lamine Gassama, 66. Burak Süleyman, 90. Efe Binici, 4. Chrıstıan Chagas Tarouco, 27. Yılmaz Basravi
Fatih Karagümrük İlk 11
2. Emılıano Vıvıano, 3. Alparslan Erdem, 6. Lucas Rodrıgo Bıglıa, 11. Mevlüt Erdinç, 18. Alassane Ndao, 20. Papa Alıoune Ndıaye, 22. Fatih Kuruçuk, 28. Ramazan Civelek, 29. Jure Balkovec, 71. Jakup Jimmy Durmaz, 92. Aatıf Chahechouhe
Yedekler
93. Aykut Özer, 25. Yavuz Ulaş Genç, 8. Zeki Yıldırım, 14. Efe Tatlı, 17. Muhammed Egemen Pehlivan, 21. Murat Sarıgül, 23. Aksel Aktaş, 24. Vato Arveladze, 75. Furkan Kara, 76. Yusuf Erdoğan
Teknik Sorumlu
Atılay Canel
Süper Lig 14. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Alanyaspor
|14
|8
|3
|3
|23
|9
|27
|14
|2
|Galatasaray
|13
|8
|2
|3
|23
|10
|26
|13
|3
|Fenerbahçe
|14
|8
|2
|4
|27
|20
|26
|7
|4
|Beşiktaş
|13
|8
|1
|4
|26
|19
|25
|7
|5
|Gaziantep FK
|13
|6
|6
|1
|24
|15
|24
|9
|6
|Fatih Karagümrük
|14
|5
|6
|3
|23
|17
|21
|6
|7
|Hatayspor
|13
|6
|3
|4
|14
|16
|21
|-2
|8
|Yeni Malatyaspor
|13
|5
|5
|3
|17
|14
|20
|3
|9
|Trabzonspor
|14
|5
|5
|4
|16
|17
|20
|-1
|10
|Göztepe
|15
|4
|7
|4
|21
|18
|19
|3
|11
|Konyaspor
|13
|5
|3
|5
|17
|13
|18
|4
|12
|Çaykur Rizespor
|13
|5
|3
|5
|19
|21
|18
|-2
|13
|Kasımpaşa
|14
|5
|3
|6
|16
|21
|18
|-5
|14
|Sivasspor
|13
|4
|5
|4
|13
|13
|17
|0
|15
|Antalyaspor
|14
|4
|5
|5
|15
|18
|17
|-3
|16
|Başakşehir FK
|13
|4
|3
|6
|19
|22
|15
|-3
|17
|Denizlispor
|13
|3
|3
|7
|13
|22
|12
|-9
|18
|Gençlerbirliği
|13
|3
|3
|7
|11
|21
|12
|-10
|19
|Kayserispor
|13
|2
|4
|7
|7
|16
|10
|-9
|20
|MKE Ankaragücü
|13
|2
|3
|8
|14
|21
|9
|-7
|21
|BB Erzurumspor
|14
|2
|3
|9
|12
|27
|9
|-15
Süper Lig 14. hafta Fikstür sonuçları
|22.12.2020
|Galatasaray
|3-1
|Göztepe
|22.12.2020
|Hatayspor
|0-1
|Trabzonspor
|23.12.2020
|Kasımpaşa
|0-4
|Gaziantep FK
|23.12.2020
|Fenerbahçe
|4-1
|Başakşehir FK
|23.12.2020
|BB Erzurumspor
|1-2
|Denizlispor
|23.12.2020
|Alanyaspor
|1-1
|Yeni Malatyaspor
|24.12.2020
|Çaykur Rizespor
|2-1
|Antalyaspor
|24.12.2020
|Sivasspor
|3-1
|Gençlerbirliği
|24.12.2020
|MKE Ankaragücü
|0-1
|Beşiktaş
|24.12.2020
|Kayserispor
|1-2
|Konyaspor