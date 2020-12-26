Göztepe, Fatih Karagümrük Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 14. hafta maçında Göztepe, Fatih Karagümrük ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Göztepe ve Fatih Karagümrük taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 14. hafta maçında Göztepe sahasında Fatih Karagümrük ile 26.12.2020 16:00'da karşılaştı. Gürsel Aksel Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Göztepe, Fatih Karagümrük maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Göztepe, Fatih Karagümrük maç sonucu: Göztepe Fatih Karagümrük 1 1 Göztepe Fatih Karagümrük Maçının Özeti İçin Tıklayın Göztepe, Fatih Karagümrük maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Gürsel Aksel Stadyumu

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

26.12.2020 16:00

Göztepe Fatih Karagümrük Maçının Hakemleri

Sarper Barış Saka(hakem), Serkan Olguncan(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Savranlar(2. Yardımcı Hakem), Abdullah Buğra Taşkınsoy(dördüncü Hakem), Abdulkadir Bitigen(var), Emre Malok(avar)

Göztepe

Göztepe İlk 11

16. Balazs Attıla Megyerı, 77. Murat Paluli, 33. Atınç Nukan, 3. Marko Mıhojevıc, 41. Berkan Emir, 60. Obınna Emmanuel Nwobodo, 8. Soner Aydoğdu, 10. Jose Marcıo Da Costa, 7. Halil Akbunar, 9. Pape Cherıf Ndıaye, 99. Stefano Napoleonı

Yedekler

13. Arda Özçimen, 11. Zlatko Trıpıc, 30. Yalçın Kayan, 68. Dzenan Burekovıc, 28. Metin Yıldırım, 20. Lamine Gassama, 66. Burak Süleyman, 90. Efe Binici, 4. Chrıstıan Chagas Tarouco, 27. Yılmaz Basravi

Fatih Karagümrük

Fatih Karagümrük İlk 11

2. Emılıano Vıvıano, 3. Alparslan Erdem, 6. Lucas Rodrıgo Bıglıa, 11. Mevlüt Erdinç, 18. Alassane Ndao, 20. Papa Alıoune Ndıaye, 22. Fatih Kuruçuk, 28. Ramazan Civelek, 29. Jure Balkovec, 71. Jakup Jimmy Durmaz, 92. Aatıf Chahechouhe

Yedekler

93. Aykut Özer, 25. Yavuz Ulaş Genç, 8. Zeki Yıldırım, 14. Efe Tatlı, 17. Muhammed Egemen Pehlivan, 21. Murat Sarıgül, 23. Aksel Aktaş, 24. Vato Arveladze, 75. Furkan Kara, 76. Yusuf Erdoğan

Teknik Sorumlu

Atılay Canel

Süper Lig 14. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Alanyaspor 14 8 3 3 23 9 27 14 2 Galatasaray 13 8 2 3 23 10 26 13 3 Fenerbahçe 14 8 2 4 27 20 26 7 4 Beşiktaş 13 8 1 4 26 19 25 7 5 Gaziantep FK 13 6 6 1 24 15 24 9 6 Fatih Karagümrük 14 5 6 3 23 17 21 6 7 Hatayspor 13 6 3 4 14 16 21 -2 8 Yeni Malatyaspor 13 5 5 3 17 14 20 3 9 Trabzonspor 14 5 5 4 16 17 20 -1 10 Göztepe 15 4 7 4 21 18 19 3 11 Konyaspor 13 5 3 5 17 13 18 4 12 Çaykur Rizespor 13 5 3 5 19 21 18 -2 13 Kasımpaşa 14 5 3 6 16 21 18 -5 14 Sivasspor 13 4 5 4 13 13 17 0 15 Antalyaspor 14 4 5 5 15 18 17 -3 16 Başakşehir FK 13 4 3 6 19 22 15 -3 17 Denizlispor 13 3 3 7 13 22 12 -9 18 Gençlerbirliği 13 3 3 7 11 21 12 -10 19 Kayserispor 13 2 4 7 7 16 10 -9 20 MKE Ankaragücü 13 2 3 8 14 21 9 -7 21 BB Erzurumspor 14 2 3 9 12 27 9 -15

Süper Lig 14. hafta Fikstür sonuçları