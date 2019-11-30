Göztepe - Fenerbahçe: 2-2

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen (xx), Serkan Ok (xx), Mehmet Cem Hanoğlu (xx)

GÖZTEPE: Beto (xx) - Gassama (xx), Titi (xx), Alpaslan (xxx), Berkan (xx), Castro (xxx), Soner (xxx), Napoleoni (xx) (Dk. 80 Mossoro), Serdar (xx) (Dk. 90+8 Yasin), Halil (xxx), Jerome (x) (Dk. 90 Deniz)

FENERBAHÇE: Altay (xx) - Ozan (xx), Zanka (x) (Dk. 64 Muriqi xx), Serdar (xx), Dirar (x), Gustavo (xx), Emre (x) (Dk. 75 Jailson), Deniz (x) (Dk. 82 Ferdi), Moses (xx), Rodrigues (xx), Kruse (xx)

GOLLER: Dk. 7 Castro, Dk. 63 Alpaslan (Pen.) (Göztepe), Dk. 44 Serdar, Dk. 68 Rodrigues (Fenerbahçe)

KIRMIZI KART: Dk. 90+1 Gustavo (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Gassama (Göztepe) - Emre, Gustavo, Dirar, Altay, Serdar, Jailson (Fenerbahçe)

Süper Lig'in 13'üncü haftasında İzmir'de oynanan Göztepe - Fenerbahçe maçı nefesleri kesti, ancak sahadan kazanan çıkmadı: 2-2. Göztepe maçın 7'nci dakikasında Castro'nun golüyle öne geçerken, Fenerbahçe ilk yarının bitimine 1 dakika kala Serdar'la eşitliği yakaladı. İkinci yarıya ise Video Yardımcı Hakem (VAR) odasından gelen kararlar damga vurdu. 58'inci dakikada Göztepe penaltı kazandı, Alpaslan'ın atışını Altay kullandı. Aynı dakika içinde Fenerbahçe golü buldu ancak VAR uyarısı sonrası gol iptal olup penaltının tekrarına karar verildi. 63'te Alpaslan bu kez penaltıdan ağları sarstı. Fenerbahçe 68'de Rodrigues'le eşitliği sağladı. Sarı-lacivertlilerde 90+1'de Gustavo kırmızı kart görürken, iki takım da 1'er puanı hanelerine yazdırdı. Yeni Malatyaspor deplasmanın ardından Göztepe'yle de eşitliği bozamayan Fenerbahçe iki haftada 4 puan kaybedip yarışta yarı aldı.

5'inci dakikada ilk tehlikeli atağı Fenerbahçe geliştirdi. Sağdan Gustavo'nun ortasında Kruse bomboş pozisyonda kafayı vurdu, top kaleci Beto'nun bakışları arasında üstten auta çıktı.

7'nci dakikada Göztepe golü buldu. Soldan Berkan'ın ortasında Zanka topu kafayla uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında meşin yuvarlağı kontrol eden Castro yerden vurdu. Top yan direğe çarpıp ağlarla buluştu: 1-0.

12'nci dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Kruse'nin topuk pasında Deniz şutunu çekti, top yandan dışarı gitti.

21'inci dakikada sağ kanat akınından Göztepe kalesine yüklenen Fenerbahçe'de Gustavo'nun ceza sahası dışından çektiği sert şut sonuç getirmedi.

36'ncı dakikada Rodrigues'in derinlemesine pasında sol çaprazda topla buluşan Deniz'in sert şutunda kaleci Beto gole izin vermedi.

39'uncu dakikada Berkan'ın ceza sahası sağ çaprazından Berkan serbest vuruşu kullandı, kaleci Altay topu son anda kornere çeldi.

44'üncü dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Emre'nin sol kanattan kullandığı kornerde savunmanın arasından topa iyi yükselen Serdar kafayla ağları sarstı: 1-1.

54'üncü dakikada Fenerbahçe orta sahasının kaptırdığı topla sağ kanattan ceza alanına giren Halil'in yerden vuruşunu kaleci Altay ayaklarıyla çeldi.

56'ncı dakikada hakem Abdulkadir Bitigen Video Yardımcı Hakem (VAR) odasının uyarısı sonrası Göztepe lehine penaltı kararı verdi. Gustavo, ceza sahası içinde Soner'i düşürdü. Hakem Bitigen pozisyonu devam ettirdi. Ancak uyarı sonrası VAR'a giden Bitigen pozisyonu izleyip beyaz noktayı gösterdi.

58'inci dakikada Alpaslan'ın kullandığı penaltı atışını kaleci Altay kurtardı.

58'inci dakikada Fenerbahçe golü buldu ancak ağlara giden top gol değeri kazanmadı. Kontratağa kalkan sarı-lacivertlilerde Rodrigues sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Rodrigues'in sol çaprazdan aşırtma vuruşunda Moses topu ağlara gönderdi. Ancak hakem Abdulkadir Bitigen VAR'dan gelen uyarı sonrası golü iptal etti. VAR'a giden Abdulkadir Bitigen, Kaleci Altay'ın ilk penaltı esnasında ayaklarının çizgi üzerinde olmadığına hükmedip penaltının tekrar edilmesini istedi. Fenerbahçeli oyuncular ve yedek kulübesi uzun süre hakemlere itiraz etti, ancak karar değişmedi.

63'üncü dakikada Alpaslan bu kez penaltıyı gole çevirdi: 2-1.

68'inci dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Kruse'nin sol kanattan açtığı ortada Muriqi topu kafayla arka direğe indirdi. Rodrigues boş durumda topu kayarak filelere gönderdi: 2-2. Pozisyon yaklaşık 3 dakika VAR'da incelendi. Ardından gol kararı verildi.

80'inci dakikada Fenerbahçe savunması adeta etten duvar ördü. Önce Napoleoni vurdu, top Gustavo'dan döndü. Ardından bu kez Serdar kale önünden şutunu çekti, meşin yuvarlak yeniden döndü.

87'nci dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Ferdi'nin kullandığı köşe atışında Ozan'ın kafasında top üst direkten oyun alanına geri döndü.

90+1. dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Halil'i düşüren Gustavo ikinci sarı kartını görüp kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA