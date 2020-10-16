Süper Lig'de milli aranın ardından futbol heyecanı Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günü oynanacak maçlar ile geri dönüyor. Bu hafta oynanacak maçta Göztepe, evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Karşılaşmanın tüm detayları haberimizde mevcut.

Bu sezon transfer döneminin şampiyonu olan Fenerbahçe, ligin şampiyonluk favorisi olarak gösteriliyor. Kadrosunu 18 yeni isimle dolduran sarı-lacivertliler, ilk 4 haftada topladığı 8 puanla Alanyaspor'un ardından ikinci sırada bulunuyor. Göztepe karşısında favori olarak gösterilen Fenerbahçe, kazanarak liderliği elde etmek istiyor. Göztepe ise 4 maçta topladığı 6 puan ile ligin 8. sırasında yer alıyor. Peki, Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

6. haftada Göztepe - Fenerbahçe arasında oynanacak mücadele, Gürsel Aksel Stadyumu'nda 18 Ekim Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Zorlu mücadele hakem Atilla Karaoğlan tarafından yönetilecek. Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Volkan Ahmet Narinç ve Serkan Çimen üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in yayıncı kuruluşu Digitürk, bu sezonda kesintisiz şekilde tüm Süper Lig maçlarını yayınlıyor. Göztepe - Fenerbahçe mücadelesi Pazar günü saat 19.00'da beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen yayınlanacak.

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Göztepe - Fenerbahçe maçını canlı izlemek için tıklayınız.

İLK 11'LER

Göztepe: İrfan Can, Murat, Atınç, Marko, Berkan, Poko, Soner, Guilherme, Halil, Tripic, Ideye Brown.

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Tisserand, Serdar, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Valencia, Pelkas, Samatta.