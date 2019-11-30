İki takım Göztepe Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Yapılan TÜRKİYE: Süper Lig - 13. Maç Günü ekranlarda olacak.

Peki Göztepe Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...

Fenerbahçe ve Göztepe arasında geride kalan 50 lig maçından 23'ünü Fenerbahçe, 8'ini Göztepe kazandı. Fenerbahçe, İzmir'deki 25 karşılaşmada rakibine galibiyet sayısında 8-6 üstünlük kurdu. Şimdi gözler bu akşam oynanacak karşılaşmaya çevrildi.

Göztepe Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig tarihinde Fenerbahçe ile karşılaştığı 50 maçın sadece sekizini kazanabilen Göztepe, bu galibiyetlerin altısını iç sahada aldı. Ligde Fenerbahçe'yi ağırladığı son sekiz maçın sadece birinde mağlup olan Göztepe, bundan önceki dokuz maçta rakibini bir kez yenebilmişti. Ligdeki son iki deplasman maçında gol atamayan Fenerbahçe, en son Nisan-Ağustos 2008 arasında art arda üç dış saha maçını golsüz tamamlamıştı.

Göztepe Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak

KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Castro, Soner, Napoeloni, Halil, Serdar, Jerome

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Zanka, Serdar, Deniz Türüç, Gustavo, Ozan, Emre, Moses, Rodrigues, Kruse

Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de topa en fazla sahip olan, en yüksek isabetli pas yüzdesiyle oynayan, rakip ceza sahalarında topla en fazla buluşan ve en fazla isabetli şut çeken takım. Süper Lig'de sekiz maçtır rakiplerine gol atan Göztepe, bundan önceki 14 karşılaşmanın 10'unda fileleri havalandıramamıştı.

Bu sezon Süper Lig'de Beşiktaş ile birlikte en fazla maçta kalesini gole kapatan iki takımdan biri Göztepe. Bu sezon Süper Lig'de Galatasaray'ın ardından en az gol yiyen üç takımın ikisi bu maçta karşılaşacak: Göztepe, Fenerbahçe & Sivasspor. Bu sezon ceza sahası içinden en az gol atan takım olan Göztepe, aynı zamanda ceza sahası dışından en fazla gol atan üç takımdan biri. Göztepe'nin Süper Lig'de iç sahada attığı son altı golün üçünde Soner Aydoğdu'nun direkt katkısı var. Fenerbahçe'nin ligde deplasmanda attığı son üç golün ikisi Tolga Ciğerci'den geldi.

Max Kruse ve Vedat Muriç takımla birlikte çalıştı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 13’üncü haftasında bu akşam İzmir’de Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertlilerde tedavileri süren Max Kruse ve Vedat Muriç deÿtakımla birlikte idmana çıktı.

Can Bartu Tesisleri’nde saat 11.30’daki idman; ısınma, koşu ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Sarı-lacivertli futbolcular ardından 3’erli gruplar halinde 5’e 2 pas çalışması ÿyaptı. Antrenman çift kale maç ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe’de tedavileri süren oyunculardan Max Kruse ve Vedat Muriç de antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Mevlüt Erdinç ise özel program dahilinde çalışma gerçekleştirdi.

Fenerbahçe ile Göztepe 51. randevuda

Fenerbahçe ile Göztepe, yapacakları maçla Süper Lig'de 51. kez birbirlerine rakip olacak. İki takım arasında geride kalan 50 maçtan 23'ünü Fenerbahçe, 8'ini Göztepe kazandı, 19 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gollerde de Fenerbahçe'nin, Göztepe'ye 75-33 üstünlüğü bulunuyor.

Geçen sezonun ilk yarısında İzmir'de yapılan müsabakayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı. İkinci devre İstanbul'daki müsabakada ise kazanan taraf 2-0'lık sonuçla Fenerbahçe oldu.



İzmir'deki maçlar



İki ekip İzmir'de 26. kez lig maçı oynayacak. Geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 8-6 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 11 maç da berabere sonuçlanırken, Fenerbahçe 26, Göztepe ise 18 gol attı.



Farklı skorlar



Fenerbahçe ile Göztepe arasında geride kalan 50 lig maçında en farklı skora sarı-lacivertliler imza attı. 1974-1975 sezonunda İstanbul'da yapılan maçta Fenerbahçe sahadan 7-1 galip ayrıldı. Göztepe ise toplam 8 kez yendiği rakibi karşısında 7 galibiyetini tek farklı skorlarla elde etti, 1970-1971 sezonunda evinde 3-1 kazandı.