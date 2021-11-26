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Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan 14. hafta maçları ile devam edecek. Bu kapsamda Göztepe ile Fenerbahçe karşılaşacak. Bu maçı takip etmek isteyen sporseverler ise internette Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. Cevaplara haberimizde yer verdik...

Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Her geçen hafta şampiyonluk mücadelesinin zevkinin arttığı Süper Lig'de futbol heyecanı 14. hafta müsabakaları ile devam edecek. Bu kapsamda Göztepe ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Bu önemli maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Göztepe - Fenerbahçe maçı 29 Kasım 2021 Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Bu önemli müsabaka İzmir'de, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.

GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Göztepe - Fenerbahçe maçı Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ KİM?

Göztepe - Fenerbahçe maçını hakem Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Hakan Yemişken yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Bahattin Şimşek görev alacak.

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