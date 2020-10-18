Göztepe - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu!
Göztepe, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Fenerbahçe zorlu maçtan galibiyetle ayrılıp zirve tırmanışına devam etmek istiyor. Göztepe ise güçlü rakibi karşısında puan veya puanlar almanıın peşinde. Maç öncesi her iki takımın da sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu.
Süper Lig'de heyecan sürüyor. 5. hafta mücadelesinde Göztepe ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇINDA İLK 11'LER
Göztepe: İrfan Can, Murat, Atınç, Marko, Berkan, Poko, Soner, Guilherme, Halil, Tripic, Ideye Brown.
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Tisserand, Serdar, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Valencia, Pelkas, Samatta.
GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Göztepe - Fenerbahçe maçı 18 Ekim Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
SARI-LACİVERTLİLERDE 5 FUTBOLCU KADRODA YOK!
Sarı lacivertlilerde; Gökhan Gönül, Garry Rodrigues, Nabil Dirar, Ömer Faruk Beyaz ve Diego Perotti kadroya dahil edilmedi. Sarı-lacivertlilerde aynı zamanda kırmızı kart cezalısı Mauricio Lemos da kadroda yer almadı.
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