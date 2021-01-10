Göztepe, Fraport-tav Antalyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 18. hafta maçında Göztepe, Fraport-tav Antalyaspor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Göztepe ve Fraport-tav Antalyaspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 18. hafta maçında Göztepe sahasında Fraport-tav Antalyaspor ile 09.01.2021 16:00'da karşılaştı. Gürsel Aksel Stadyumu - İzmir stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Göztepe, Fraport-tav Antalyaspor Maç Sonucu Ne Oldu? Göztepe - Fraport-tav Antalyaspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Göztepe, Fraport-tav Antalyaspor maç sonucu: Göztepe Fraport-tav Antalyaspor 0 1 Göztepe Fraport-tav Antalyaspor Maçının Özeti İçin Tıklayın Göztepe, Fraport-tav Antalyaspor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Gürsel Aksel Stadyumu - İzmir

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

09.01.2021 16:00

Göztepe Fraport-tav Antalyaspor Maçının Hakemleri

Mert Güzenge(hakem), Bahtiyar Birinci(1. Yardımcı Hakem), Bilal Gölen(2. Yardımcı Hakem), Alper Çetin(dördüncü Hakem), Ümit Öztürk(var), Oğuzhan Uğurlu(avar)

Göztepe

Göztepe İlk 11

70. İrfan Can Eğribayat, 3. Marko Mıhojevıc, 7. Halil Akbunar, 8. Soner Aydoğdu, 9. Pape Cherıf Ndıaye, 22. Brown Aıde Ideye, 4. Chrıstıan Chagas Tarouco, 41. Berkan Emir, 6. Kubilay Sönmez, 77. Murat Paluli, 99. Stefano Napoleonı

Yedekler

16. Balazs Attıla Megyerı, 33. Atınç Nukan, 90. Efe Binici, 10. Jose Marcıo Da Costa, 11. Zlatko Trıpıc, 20. Lamine Gassama, 30. Yalçın Kayan, 66. Burak Süleyman, 68. Dzenan Burekovıc, 80. Beykan Şimşek

Teknik Sorumlu

Ersan Parlatan

Goller

{homeGoal}

Kartlar

Sarı Kart Soner Aydoğdu 55.dk, Sarı Kart Murat Paluli 8.dk, Sarı Kart Marko Mıhojevıc 50.dk

Oyundan Çıkanlar

Berkan Emir 59.dk, Kubilay Sönmez 59.dk, Stefano Napoleonı 71.dk, Marko Mıhojevıc 81.dk

Oyuna Girenler

Dzenan Burekovıc 59.dk, Yalçın Kayan 59.dk, Burak Süleyman 71.dk, Zlatko Trıpıc 81.dk

Fraport-tav Antalyaspor

Fraport-tav Antalyaspor İlk 11

25. Ruud Jorge Boffın, 4. Edınaldo Gomes Pereıra, 8. Nuri Şahin, 11. Dever Akeem Orgıll, 13. Fedor Kudrıashov, 16. Alfredo Kulembe Rıbeıro, 23. Amılton Mınervıno Da Sılva, 41. Gökdeniz Bayrakdar, 77. Bünyamin Balcı, 88. Hakan Özmert, 89. Veysel Sarı

Yedekler

35. Ferhat Kaplan, 2. Ersan Adem Gülüm, 6. Eren Albayrak, 7. Doğukan Sinik, 9. Sıdney Sam, 15. Mevlüt Han Ekelik, 18. Adıs Jahovıc, 28. Omar İmeri, 53. Mert Yılmaz, 99. Ali Eren İyican

Teknik Sorumlu

Kazım Ersun Yanal

Goller

Doğukan Sinik,77.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Alfredo Kulembe Rıbeıro 72.dk

Oyundan Çıkanlar

Veysel Sarı 15.dk, Gökdeniz Bayrakdar 68.dk, Amılton Mınervıno Da Sılva 90+2.dk, Nuri Şahin 68.dk

Oyuna Girenler

Ersan Adem Gülüm 15.dk, Adıs Jahovıc 68.dk, Eren Albayrak 90+2.dk, Doğukan Sinik 68.dk

Süper Lig 18. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 16 11 1 4 37 19 34 18 2 Galatasaray 17 10 3 4 34 14 33 20 3 Fenerbahçe 16 10 2 4 32 21 32 11 4 Gaziantep FK 17 8 7 2 31 19 31 12 5 Alanyaspor 17 9 3 5 28 14 30 14 6 Hatayspor 16 8 3 5 23 20 27 3 7 Trabzonspor 17 7 5 5 19 20 26 -1 8 Antalyaspor 18 6 6 6 19 25 24 -6 9 Konyaspor 16 6 4 6 23 19 22 4 10 Sivasspor 17 5 7 5 19 21 22 -2 11 Fatih Karagümrük 16 5 6 5 25 22 21 3 12 Yeni Malatyaspor 17 5 6 6 21 23 21 -2 13 Çaykur Rizespor 16 5 5 6 21 29 20 -8 14 Göztepe 17 4 7 6 21 20 19 1 15 Başakşehir FK 16 5 4 7 22 27 19 -5 16 Kasımpaşa 16 5 4 7 18 26 19 -8 17 Gençlerbirliği 17 5 4 8 18 31 19 -13 18 Kayserispor 17 4 4 9 11 21 16 -10 19 MKE Ankaragücü 16 4 3 9 19 25 15 -6 20 Denizlispor 16 3 4 9 16 27 13 -11 21 BB Erzurumspor 17 3 4 10 16 30 13 -14

Süper Lig 18. hafta Fikstür sonuçları