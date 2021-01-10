Göztepe, Fraport-tav Antalyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 18. hafta maçında Göztepe, Fraport-tav Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 18. hafta maçında Göztepe, Fraport-tav Antalyaspor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Göztepe ve Fraport-tav Antalyaspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 18. hafta maçında Göztepe sahasında Fraport-tav Antalyaspor ile 09.01.2021 16:00'da karşılaştı. Gürsel Aksel Stadyumu - İzmir stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Göztepe, Fraport-tav Antalyaspor Maç Sonucu Ne Oldu?
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Göztepe, Fraport-tav Antalyaspor maç sonucu:
|Göztepe
|Fraport-tav Antalyaspor
|0
|1
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Göztepe, Fraport-tav Antalyaspor maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Gürsel Aksel Stadyumu - İzmir
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
09.01.2021 16:00
Göztepe Fraport-tav Antalyaspor Maçının Hakemleri
Mert Güzenge(hakem), Bahtiyar Birinci(1. Yardımcı Hakem), Bilal Gölen(2. Yardımcı Hakem), Alper Çetin(dördüncü Hakem), Ümit Öztürk(var), Oğuzhan Uğurlu(avar)
Göztepe
Göztepe İlk 11
70. İrfan Can Eğribayat, 3. Marko Mıhojevıc, 7. Halil Akbunar, 8. Soner Aydoğdu, 9. Pape Cherıf Ndıaye, 22. Brown Aıde Ideye, 4. Chrıstıan Chagas Tarouco, 41. Berkan Emir, 6. Kubilay Sönmez, 77. Murat Paluli, 99. Stefano Napoleonı
Yedekler
16. Balazs Attıla Megyerı, 33. Atınç Nukan, 90. Efe Binici, 10. Jose Marcıo Da Costa, 11. Zlatko Trıpıc, 20. Lamine Gassama, 30. Yalçın Kayan, 66. Burak Süleyman, 68. Dzenan Burekovıc, 80. Beykan Şimşek
Teknik Sorumlu
Ersan Parlatan
Goller
{homeGoal}
Kartlar
Sarı Kart Soner Aydoğdu 55.dk, Sarı Kart Murat Paluli 8.dk, Sarı Kart Marko Mıhojevıc 50.dk
Oyundan Çıkanlar
Berkan Emir 59.dk, Kubilay Sönmez 59.dk, Stefano Napoleonı 71.dk, Marko Mıhojevıc 81.dk
Oyuna Girenler
Dzenan Burekovıc 59.dk, Yalçın Kayan 59.dk, Burak Süleyman 71.dk, Zlatko Trıpıc 81.dk
Fraport-tav Antalyaspor İlk 11
25. Ruud Jorge Boffın, 4. Edınaldo Gomes Pereıra, 8. Nuri Şahin, 11. Dever Akeem Orgıll, 13. Fedor Kudrıashov, 16. Alfredo Kulembe Rıbeıro, 23. Amılton Mınervıno Da Sılva, 41. Gökdeniz Bayrakdar, 77. Bünyamin Balcı, 88. Hakan Özmert, 89. Veysel Sarı
Yedekler
35. Ferhat Kaplan, 2. Ersan Adem Gülüm, 6. Eren Albayrak, 7. Doğukan Sinik, 9. Sıdney Sam, 15. Mevlüt Han Ekelik, 18. Adıs Jahovıc, 28. Omar İmeri, 53. Mert Yılmaz, 99. Ali Eren İyican
Teknik Sorumlu
Kazım Ersun Yanal
Goller
Doğukan Sinik,77.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Alfredo Kulembe Rıbeıro 72.dk
Oyundan Çıkanlar
Veysel Sarı 15.dk, Gökdeniz Bayrakdar 68.dk, Amılton Mınervıno Da Sılva 90+2.dk, Nuri Şahin 68.dk
Oyuna Girenler
Ersan Adem Gülüm 15.dk, Adıs Jahovıc 68.dk, Eren Albayrak 90+2.dk, Doğukan Sinik 68.dk
Süper Lig 18. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|16
|11
|1
|4
|37
|19
|34
|18
|2
|Galatasaray
|17
|10
|3
|4
|34
|14
|33
|20
|3
|Fenerbahçe
|16
|10
|2
|4
|32
|21
|32
|11
|4
|Gaziantep FK
|17
|8
|7
|2
|31
|19
|31
|12
|5
|Alanyaspor
|17
|9
|3
|5
|28
|14
|30
|14
|6
|Hatayspor
|16
|8
|3
|5
|23
|20
|27
|3
|7
|Trabzonspor
|17
|7
|5
|5
|19
|20
|26
|-1
|8
|Antalyaspor
|18
|6
|6
|6
|19
|25
|24
|-6
|9
|Konyaspor
|16
|6
|4
|6
|23
|19
|22
|4
|10
|Sivasspor
|17
|5
|7
|5
|19
|21
|22
|-2
|11
|Fatih Karagümrük
|16
|5
|6
|5
|25
|22
|21
|3
|12
|Yeni Malatyaspor
|17
|5
|6
|6
|21
|23
|21
|-2
|13
|Çaykur Rizespor
|16
|5
|5
|6
|21
|29
|20
|-8
|14
|Göztepe
|17
|4
|7
|6
|21
|20
|19
|1
|15
|Başakşehir FK
|16
|5
|4
|7
|22
|27
|19
|-5
|16
|Kasımpaşa
|16
|5
|4
|7
|18
|26
|19
|-8
|17
|Gençlerbirliği
|17
|5
|4
|8
|18
|31
|19
|-13
|18
|Kayserispor
|17
|4
|4
|9
|11
|21
|16
|-10
|19
|MKE Ankaragücü
|16
|4
|3
|9
|19
|25
|15
|-6
|20
|Denizlispor
|16
|3
|4
|9
|16
|27
|13
|-11
|21
|BB Erzurumspor
|17
|3
|4
|10
|16
|30
|13
|-14
Süper Lig 18. hafta Fikstür sonuçları
|09.01.2021
|Sivasspor
|2-1
|Gaziantep FK
|09.01.2021
|Kayserispor
|1-0
|Yeni Malatyaspor
|09.01.2021
|Göztepe
|0-1
|Antalyaspor
|09.01.2021
|Galatasaray
|6-0
|Gençlerbirliği
|10.01.2021
|Fatih Karagümrük
|Konyaspor
|10.01.2021
|Çaykur Rizespor
|Denizlispor
|10.01.2021
|Hatayspor
|Beşiktaş
|10.01.2021
|MKE Ankaragücü
|Başakşehir FK
|11.01.2021
|BB Erzurumspor
|Fenerbahçe
|11.01.2021
|Alanyaspor
|Kasımpaşa