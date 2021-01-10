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Göztepe, Fraport-tav Antalyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 18. hafta maçında Göztepe, Fraport-tav Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Göztepe, Fraport-tav Antalyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 18. hafta maçında Göztepe, Fraport-tav Antalyaspor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Göztepe ve Fraport-tav Antalyaspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 18. hafta maçında Göztepe sahasında Fraport-tav Antalyaspor ile 09.01.2021 16:00'da karşılaştı. Gürsel Aksel Stadyumu - İzmir stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Göztepe, Fraport-tav Antalyaspor Maç Sonucu Ne Oldu?

Göztepe - Fraport-tav Antalyaspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Göztepe, Fraport-tav Antalyaspor maç sonucu:

GÖZTEPE FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
Göztepe Fraport-tav Antalyaspor
0 1

Göztepe Fraport-tav Antalyaspor Maçının Özeti İçin Tıklayın

Göztepe, Fraport-tav Antalyaspor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Gürsel Aksel Stadyumu - İzmir

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

09.01.2021 16:00

Göztepe Fraport-tav Antalyaspor Maçının Hakemleri

Mert Güzenge(hakem), Bahtiyar Birinci(1. Yardımcı Hakem), Bilal Gölen(2. Yardımcı Hakem), Alper Çetin(dördüncü Hakem), Ümit Öztürk(var), Oğuzhan Uğurlu(avar)

GÖZTEPEGöztepe

Göztepe İlk 11

70. İrfan Can Eğribayat, 3. Marko Mıhojevıc, 7. Halil Akbunar, 8. Soner Aydoğdu, 9. Pape Cherıf Ndıaye, 22. Brown Aıde Ideye, 4. Chrıstıan Chagas Tarouco, 41. Berkan Emir, 6. Kubilay Sönmez, 77. Murat Paluli, 99. Stefano Napoleonı

Yedekler

16. Balazs Attıla Megyerı, 33. Atınç Nukan, 90. Efe Binici, 10. Jose Marcıo Da Costa, 11. Zlatko Trıpıc, 20. Lamine Gassama, 30. Yalçın Kayan, 66. Burak Süleyman, 68. Dzenan Burekovıc, 80. Beykan Şimşek

Teknik Sorumlu

Ersan Parlatan

Goller

{homeGoal}

Kartlar

Sarı Kart Soner Aydoğdu 55.dk, Sarı Kart Murat Paluli 8.dk, Sarı Kart Marko Mıhojevıc 50.dk

Oyundan Çıkanlar

Berkan Emir 59.dk, Kubilay Sönmez 59.dk, Stefano Napoleonı 71.dk, Marko Mıhojevıc 81.dk

Oyuna Girenler

Dzenan Burekovıc 59.dk, Yalçın Kayan 59.dk, Burak Süleyman 71.dk, Zlatko Trıpıc 81.dk

FRAPORT-TAV ANTALYASPORFraport-tav Antalyaspor

Fraport-tav Antalyaspor İlk 11

25. Ruud Jorge Boffın, 4. Edınaldo Gomes Pereıra, 8. Nuri Şahin, 11. Dever Akeem Orgıll, 13. Fedor Kudrıashov, 16. Alfredo Kulembe Rıbeıro, 23. Amılton Mınervıno Da Sılva, 41. Gökdeniz Bayrakdar, 77. Bünyamin Balcı, 88. Hakan Özmert, 89. Veysel Sarı

Yedekler

35. Ferhat Kaplan, 2. Ersan Adem Gülüm, 6. Eren Albayrak, 7. Doğukan Sinik, 9. Sıdney Sam, 15. Mevlüt Han Ekelik, 18. Adıs Jahovıc, 28. Omar İmeri, 53. Mert Yılmaz, 99. Ali Eren İyican

Teknik Sorumlu

Kazım Ersun Yanal

Goller

Doğukan Sinik,77.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Alfredo Kulembe Rıbeıro 72.dk

Oyundan Çıkanlar

Veysel Sarı 15.dk, Gökdeniz Bayrakdar 68.dk, Amılton Mınervıno Da Sılva 90+2.dk, Nuri Şahin 68.dk

Oyuna Girenler

Ersan Adem Gülüm 15.dk, Adıs Jahovıc 68.dk, Eren Albayrak 90+2.dk, Doğukan Sinik 68.dk

Süper Lig 18. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş16111437193418
2Galatasaray17103434143320
3Fenerbahçe16102432213211
4Gaziantep FK1787231193112
5Alanyaspor1793528143014
6Hatayspor168352320273
7Trabzonspor17755192026-1
8Antalyaspor18666192524-6
9Konyaspor166462319224
10Sivasspor17575192122-2
11Fatih Karagümrük165652522213
12Yeni Malatyaspor17566212321-2
13Çaykur Rizespor16556212920-8
14Göztepe174762120191
15Başakşehir FK16547222719-5
16Kasımpaşa16547182619-8
17Gençlerbirliği17548183119-13
18Kayserispor17449112116-10
19MKE Ankaragücü16439192515-6
20Denizlispor16349162713-11
21BB Erzurumspor173410163013-14

Süper Lig 18. hafta Fikstür sonuçları

09.01.2021Sivasspor2-1Gaziantep FK
09.01.2021Kayserispor1-0Yeni Malatyaspor
09.01.2021Göztepe0-1Antalyaspor
09.01.2021Galatasaray6-0Gençlerbirliği
10.01.2021Fatih KaragümrükKonyaspor
10.01.2021Çaykur RizesporDenizlispor
10.01.2021HataysporBeşiktaş
10.01.2021MKE AnkaragücüBaşakşehir FK
11.01.2021BB ErzurumsporFenerbahçe
11.01.2021AlanyasporKasımpaşa
Onur Çelik
Spor Editörü


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