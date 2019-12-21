Göztepe - Galatasaray: 2-1

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Serkan Tokat (xx), Kemal Yılmaz (xx), Asım Yusuf Öz (xx)

GÖZTEPE: Beto (xxx) - Gassama (xx), Titi (xxx), Reis (xxx), Leo (xx), Soner (xxx), Castro (xxx) (Dk. 90+4 Borges), Napoleoni (xx), Halil (xxx) (Dk. 82 Yalçın x), Serdar (xxx), Jerome (xxx) (Dk. 88 Deniz)

GALATASARAY: Muslera (xx) - Mariano (x), Marcao (xx), Donk (x), Nagatomo (x), Selçuk (x) (Dk. 74 Taylan x), Ömer (xx), Belhanda (x) (Dk. 77 Adem x), Babel (x) (Dk. 84 Emre Taşdemir), Feghouli (xx), Falcao (x)

GOLLER: Dk. 9 Jerome, Dk. 61 Halil (Göztepe) - Dk. 27 (KK) Gassama (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Gassama, Jerome, Halil, Titi (Göztepe) - Feghouli , Marcao (Galatasaray)

Süper Lig'de geçen hafta evinde Ankaragücü ile 2-2 berabere kalıp yara alan Galatasaray, Göztepe deplasmanından eli boş döndü: 2-1. Maçın 9'uncu dakikasında Jerome'nin golüyle yenik duruma düşen Galatasaray, 27'de Gassama'nın ters vuruşuyla skoru eşitledi: 1-1. Ancak 61'de sahneye çıkan Halil, Galatasaray'ı yıkan isim oldu. Bu sonuçla ligdeki 4'üncü mağlubiyetini alan Galatasaray, 24 puanda kalıp zirvenin gerisine düştü. Göztepe ise 23 puana yükselerek üst sıralar için umutlandı.

6'ncı dakikada Selçuk'un ceza yayı üzerinden kullandığı serbest atışta top az farkla yandan oyun alanını terk etti.

9'uncu dakikada Göztepe öne geçti. Serdar'ın kullandığı köşe atışında Titi topu kafayla indirdi, bomboş durumdaki Jerome meşin yuvarlağı kale dibinden ağlarla buluşturdu: 1-0.

15'inci dakikada Serdar'ın sağ kanattan kullandığı kornerde penaltı noktası üzerinde topa yükselen Reis'in yaptığı kafa vuruşu kaleci Muslera'da kaldı.

27'nci dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Ömer'in kullandığı kornerde Beto topu elinden kaçırdı, Selçuk'un ortasında Babel kafayı vurdu, Gassama'ya çarpan top ağlarla buluştu: 1-1.

32'nci dakikada Babel'in ara pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Feghouli kaleci Beto eli karşı karşıya pozisyonda sert vurdu, yerden giden top yandan oyun alanını terk etti.

49'uncu dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Halil ceza sahası dışından kaleyi yokladı, top üstten dışarı çıktı.

56'ncı dakikada Leo'nun soldan ortasında savunmada Marcao'dan seken topu arka direkte Halil kaleye gönderdi. Meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

58'inci dakikada Ömer Bayram soldan kesti. Kale sahasında Babel bomboş pozisyonda topu kafayla üstten auta gönderdi.

61'inci dakikada Göztepe bir kez daha öne geçti. Kontra atağa kalkan sarı kırmızılılarda Serdar'ın ara pasında Halil kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Halil'in plase vuruşunda top ağları sarstı: 2-1.

71'inci dakikada Ömer'in pasıyla ceza sahası içine giren Nagatomo topu altıpastaki Babel'e atmak istedi, araya giren Titi tehlikeyi önledi.

78'inci dakikada Göztepe üçüncü gole çok yaklaştı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Serdar'ın aşırtma vuruşunda top yan direkten döndü. Aynı dakikada bu kez Falcao kaleci ile karşı karşıya kaldı. Falcao'nun yerden şutunu Göztepe kalecisi Beto çıkardı.

Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Galatasaray renktaşına yenilerek şampiyonluk yarışında kritik 3 puanı kaybetti.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA