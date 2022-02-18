Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 26. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Göztepe ile Galatasaray karşılaşacak. Bu heyecan dolu maçı izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Göztepe – Galatasaray maçı canlı izle | Göztepe – Galatasaray maçı Bein Spors HD 1 canlı yayın izle linki arıyor. Müsabakanın canlı yayın linkine haberimizde yer verdik.

GÖZTEPE – GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Göztepe – Galatasaray maçı 21 Şubat 2022 Pazartesi bugün oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. İzmir'de, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu karşılaşmayı canlı olarak izlemek için Göztepe – Galatasaray maçı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

GÖZTEPE – GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Göztepe – Galatasaray maçı BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek. Bein Sports HD 1'i izlemek için Göztepe – Galatasaray maçı Bein Spors HD 1 canlı yayın izle linki linkine tıklayabilirsiniz.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.