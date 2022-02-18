Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 26. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Göztepe ile Galatasaray karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Göztepe – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

GÖZTEPE – GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Göztepe – Galatasaray maçı 21 Şubat 2022 Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka İzmir'de, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.

GÖZTEPE – GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Göztepe – Galatasaray maçı BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

GÖZTEPE – GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?

Göztepe – Galatasaray maçını hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Bahtiyar Birinci yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Abdullah Buğra Taşkınsoy görev alacak.