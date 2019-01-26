Göztepe - Galatasaray Maçı Saat Kaçta, Canlı Yayın Hangi Kanalda - ( Muhtemel 11'ler )
Galatasaray takımı Süper Lig’in 19. haftasında bu akşam deplasmanda Göztepe ile karşı kaşıya geliyor. Ligin İkinci yarısına farklı Ankaragücü galibiyetiyle başlayan Galatasaray rakibini deplasmanda yenmek ve zirve yarışını sürdürmek amacında. Peki, Göztepe - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maçın tüm detayları bolgegundem.com’da ...
Galatasaray ile Göztepe 19. hafta maçında 3 puan için karşı karşıya geliyor. Galatasaray Ankaragücü'nü farklı yenerek ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmıştı. Ligde 18 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik, 4 yenilgi yaşayan ve 32 puan toplayan Galatasaray, lider Medipol Başakşehir’in 6 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. İstanbul temsilcisi, rakibini mağlup ederek zirve takibini sürdürmek istiyor. Ligin ilk yarısında iki takım arasında İstanbul’da oynanan maçı Galatasaray 1-0 kazanmıştı.
Peki Göztepe - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Bornova Stadı’nda bu akşam saat 19.00’da başlayacak maçı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.
Göztepe - Galatasaray maçının hakemleri
BÜLENT YILDIRIM (Hakem)
KEMAL YILMAZ (1. Yardımcı Hakem)
ASIM YUSUF ÖZ (2. Yardımcı Hakem)
ALİ ŞANSALAN (Dördüncü Hakem)
CÜNEYT ÇAKIR (VAR)
MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU (AVAR)
AYTEKİN DURMAZ (Gözlemci)
BERK ÖZBEK (Temsilci)
GÜLHAN ÖZKAN (Temsilci)
ERHAN ASLAN (Temsilci)
Göztepe - Galatasaray muhtemel 11'ler...
KADRODA KİMLER VAR?
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Fatih Terim'in İzmir kadrosuna şu isimleri aldığı belirtildi:
Fernando Muslera, Mariano Filho, Maicon Roque, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Semih Kaya, Emre Taşdemir, Marcao, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli.
Göztepe muhtemel 11
Beto, Gassama, Titi, Reis, Berkan, Poko, Borges, Halil, Castro, Yasin, Jarome
Galatasaray muhtemel 11
Muslera, Mariano, Marcao, Maicon, Linnes, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Selçuk, Onyekuru, Sinan
CEZALI: Alpaslan (Göztepe), Belhanda (Galatasaray)
SAKAT: Ghilas, Traore (Göztepe), Emre Akbaba (Galatasaray)
HER İKİ TAKIMIN 18.HAFTA SONUNDA PUAN DURUMLARI
Göztepe takımı 18. hafta sonunda attığı 20 gole karşılık kalesinde 22 gol gördü ve oynadığı 18 karşılaşmadan 1 beraberlik 10 mağlubiyet, 7 galibiyetle ayrılarak 22 puan ile ligde 11. sırada kendisine yer buldu.
Göztepe takımı 18. hafta sonunda attığı 36 gole karşılık kalesinde 21 gol gördü ve oynadığı 18 karşılaşmadan 5 beraberlik 4 mağlubiyet, 9 galibiyetle ayrılarak 32 puan ile ligde 2. sırada kendisine yer buldu.
GÖZTEPE FUTBOL KULÜBÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ
Kulüp Kodu : 000269
Adres : MİTHATPAŞA CAD. NO:1170 GÜZELYALI - İZMİR
Şehir : İZMİR
Bölge : İZMİR
Telefon : (232)2473616
Faks : (232)2473617
Göztepe Kulübü Başkanı : MEHMET SEPİL
MAÇIN OYNANACAK OLDUĞU BORNOVA STADI ÖZELLİKLERİ
Genel Bilgiler
Seyirci Kapasitesi :9138
Şehir :İZMİR
Açıklama :
Oyun Alanı
Oyun Alanı Ölçüsü :68x105
Zemin Türü :Çim
Işıklandırma :Var
Tribünler
Koltuklandırma :TÜMÜ KOLTUKLU
Engelli Tribünü :Var
Kapalı Devre Kamera Sistemi :Var
Galatasaray, bu sezon dış sahada sadece 3 kez kazanabildi.
İstanbul temsilcisi, deplasmanda yaptığı 8 lig maçının sadece 3’ünü kazanabildi. Bir karşılaşmadan beraberlikle dönen Galatasaray, 4 de mağlubiyet gördü.
Galatasaray, ligde tüm mağlubiyetlerini dış sahada yaşadı.
Terim 10 maç aradan sonra takımının başında saha
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 10 maç aradan sonra takımının başında sahaya çıkabilecek. Süper Lig’in 11. haftasındaki olaylı Fenerbahçe derbisinden sonra Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 10 maç men cezası verdiği tecrübeli teknik adam, ligde 7, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 3 karşılaşmada görev yapamadı. Türkiye Kupası’nda hafta içi oynanan Boluspor maçıyla cezasını tamamlayan Fatih Terim, Göztepe müsabakasında saha kenarındaki yerini alabilecek.
Galatasaray, Göztepe karşılaşmasına 3 eksikle çıkacak
İstanbul temsilcisinde sarı kart cezalısı Faslı orta saha oyuncusu Younes Belhanda, Japonya Milli Takımı ile Asya Kupası’nda mücadele eden Yuto Nagatomo ve uzun süreli sakatlığı bulunan Emre Akbaba, Göztepe’ye karşı forma giyemeyecek.
Teknik direktör Fatih Terim’in kararıyla kadro dışı bırakılan Serdar Aziz ile Eren Derdiyok da müsabakada görev almayacak.
Galatasaray’da Fernando sarı kart sınırında
Galatasaray’da Fernando Reges, sarı kart sınırında bulunuyor. Brezilyalı futbolcu, Göztepe maçında sarı kart görmesi durumunda 20. haftada deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynanacak maçta görev yapamayacak.
Göztepe'de üç eksik futbolcu bulunuyor
İkinci yarının ilk maçında deplasmanda Yeni Malatya’ya 3-2 mağlup olan Göztepe, Galatasaray karşısında taraftarının desteğiyle galibiyeti hedefliyor. Sarı Kırmızılılar’da bu önemli mücadelede 3 futbolcu forma giyemeyecek. Teknik direktör Kemal Özdeş, İstanbul’da sezonun ilk devresinde 1-0 yenildikleri Galatasaray önünde sakat oyuncuları Ghilas ve Traore’nin yanı sıra cezalı futbolcusu Alpaslan’dan yararlanamayacak.
Galatasaray, Göztepe ile ligde yaptığı son 5 maçı da kazandı.
Rakibi karşısında 2001-2002 sezonunun ikinci yarısında deplasmandaki karşılaşmayı 2-0 kaybeden İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, İzmirli renktaşıyla daha sonra oynadığı 5 müsabakadan da üçer puanla ayrıldı.
İzmir'deki maçlar
Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig tarihinde İzmir'de 27. kez karşılaşacak.
Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 13-8 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 5 maç da berabere sonuçlanırken, Galatasaray 37, Göztepe ise 22 gol attı.
Geçen sezonun son haftasında İzmir'de Göztepe'yi 1-0 yenen Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etmişti.
Farklı skorlar
Taraflar arasında geride kalan 53 lig maçında en farklı skorlara İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi imza attı.
Galatasaray, 1978-1979 sezonunda İstanbul'da 6-1, 1959'daki ilk sezonda ise İzmir'de 5-0 galip geldi.
Göztepe ise toplam 11 kez yendiği rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlar elde edebildi.
GÖZTEPE GALATASRAY MAÇINI CANLI YAYINLAYAN KANALLAR
Yurtdışında yaşayan taraftarlar aşağıdaki kanallardan Göztepe Galatasaray maçını canlı izleyebilirler.
Angola Fox Sports 1 Africa
Avustralya beIN Sports Connect Australia
Avusturya DAZN Europe
Benin A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Bosna Hersek SportKlub 1 Serbia
Botsvana Fox Sports 1 Africa
Burkina Faso A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Burundi Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
Kamerun Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
Kanada beIN SPORTS CONNECT Canada
Cape Verde Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
Orta Afrika Cumhuriyeti Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
Çad Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
Comoros Fox Sports 1 Africa
Kongo Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
Demokratik Kongo Fox Sports 1 Africa
Cote D'Ivoire A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Hırvatistan Sportklub 1 Croatia
Djibouti A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Eritrea Fox Sports 1 Africa
Ethiyopya Fox Sports 1 Africa
Fransa beIN Sports MAX 6
Gabon Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
Gambiya A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Almanya DAZN Europe
Gana A+ Sport
Gine A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Guinea-Bissau A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Hong Kong beIN Sports 1 Hong Kong
Kenya Fox Sports 1 Africa
Lesotho Fox Sports 1 Africa
Liberya Fox Sports 1 Africa
Lihtenştayn DAZN Europe
Lüksemburg DAZN Europe
Makedonya SportKlub 1 Serbia
Madagaskar Fox Sports 1 Africa
Malavi Fox Sports 1 Africa
Mali Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
Moritanya A+ Sport
Mauritius Fox Sports 1 Africa
Karadağ SportKlub 1 Serbia
Mozambik Fox Sports 1 Africa
Namibya Fox Sports 1 Africa
Nijer Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
Nijerya Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
Ruanda A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Senegal Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
Sırbistan SportKlub 1 Serbia
Seyşeller Fox Sports 1 Africa
Sierra Leone A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Slovenya SportKlub 5 Slovenia
Güney Afrika Fox Sports 1 Africa
Güney Sudan Fox Sports 1 Africa
Svaziland Fox Sports 1 Africa
İsviçre DAZN Europe
Tanzanya Fox Sports 1 Africa
Togo A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
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