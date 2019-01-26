Göztepe - Galatasaray Maçı Saat Kaçta, Canlı Yayın Hangi Kanalda - ( Muhtemel 11'ler )

Galatasaray ile Göztepe 19. hafta maçında 3 puan için karşı karşıya geliyor. Galatasaray Ankaragücü'nü farklı yenerek ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmıştı. Ligde 18 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik, 4 yenilgi yaşayan ve 32 puan toplayan Galatasaray, lider Medipol Başakşehir’in 6 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. İstanbul temsilcisi, rakibini mağlup ederek zirve takibini sürdürmek istiyor. Ligin ilk yarısında iki takım arasında İstanbul’da oynanan maçı Galatasaray 1-0 kazanmıştı.

Peki Göztepe - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bornova Stadı’nda bu akşam saat 19.00’da başlayacak maçı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

Göztepe - Galatasaray maçının hakemleri

BÜLENT YILDIRIM (Hakem)

KEMAL YILMAZ (1. Yardımcı Hakem)

ASIM YUSUF ÖZ (2. Yardımcı Hakem)

ALİ ŞANSALAN (Dördüncü Hakem)

CÜNEYT ÇAKIR (VAR)

MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU (AVAR)

AYTEKİN DURMAZ (Gözlemci)

BERK ÖZBEK (Temsilci)

GÜLHAN ÖZKAN (Temsilci)

ERHAN ASLAN (Temsilci)

Göztepe - Galatasaray muhtemel 11'ler...

KADRODA KİMLER VAR?

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Fatih Terim'in İzmir kadrosuna şu isimleri aldığı belirtildi:

Fernando Muslera, Mariano Filho, Maicon Roque, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Semih Kaya, Emre Taşdemir, Marcao, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli.

Göztepe muhtemel 11

Beto, Gassama, Titi, Reis, Berkan, Poko, Borges, Halil, Castro, Yasin, Jarome

Galatasaray muhtemel 11

Muslera, Mariano, Marcao, Maicon, Linnes, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Selçuk, Onyekuru, Sinan

CEZALI: Alpaslan (Göztepe), Belhanda (Galatasaray)

SAKAT: Ghilas, Traore (Göztepe), Emre Akbaba (Galatasaray)

HER İKİ TAKIMIN 18.HAFTA SONUNDA PUAN DURUMLARI

Göztepe takımı 18. hafta sonunda attığı 20 gole karşılık kalesinde 22 gol gördü ve oynadığı 18 karşılaşmadan 1 beraberlik 10 mağlubiyet, 7 galibiyetle ayrılarak 22 puan ile ligde 11. sırada kendisine yer buldu.

Göztepe takımı 18. hafta sonunda attığı 36 gole karşılık kalesinde 21 gol gördü ve oynadığı 18 karşılaşmadan 5 beraberlik 4 mağlubiyet, 9 galibiyetle ayrılarak 32 puan ile ligde 2. sırada kendisine yer buldu.

GÖZTEPE FUTBOL KULÜBÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kulüp Kodu : 000269

Adres : MİTHATPAŞA CAD. NO:1170 GÜZELYALI - İZMİR

Şehir : İZMİR

Bölge : İZMİR

Telefon : (232)2473616

Faks : (232)2473617

Göztepe Kulübü Başkanı : MEHMET SEPİL

MAÇIN OYNANACAK OLDUĞU BORNOVA STADI ÖZELLİKLERİ

Genel Bilgiler

Seyirci Kapasitesi :9138

Şehir :İZMİR

Açıklama :

Oyun Alanı

Oyun Alanı Ölçüsü :68x105

Zemin Türü :Çim

Işıklandırma :Var

Tribünler

Koltuklandırma :TÜMÜ KOLTUKLU

Engelli Tribünü :Var

Kapalı Devre Kamera Sistemi :Var

Galatasaray, bu sezon dış sahada sadece 3 kez kazanabildi.

İstanbul temsilcisi, deplasmanda yaptığı 8 lig maçının sadece 3’ünü kazanabildi. Bir karşılaşmadan beraberlikle dönen Galatasaray, 4 de mağlubiyet gördü.

Galatasaray, ligde tüm mağlubiyetlerini dış sahada yaşadı.

Terim 10 maç aradan sonra takımının başında saha

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 10 maç aradan sonra takımının başında sahaya çıkabilecek. Süper Lig’in 11. haftasındaki olaylı Fenerbahçe derbisinden sonra Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 10 maç men cezası verdiği tecrübeli teknik adam, ligde 7, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 3 karşılaşmada görev yapamadı. Türkiye Kupası’nda hafta içi oynanan Boluspor maçıyla cezasını tamamlayan Fatih Terim, Göztepe müsabakasında saha kenarındaki yerini alabilecek.

Galatasaray, Göztepe karşılaşmasına 3 eksikle çıkacak

İstanbul temsilcisinde sarı kart cezalısı Faslı orta saha oyuncusu Younes Belhanda, Japonya Milli Takımı ile Asya Kupası’nda mücadele eden Yuto Nagatomo ve uzun süreli sakatlığı bulunan Emre Akbaba, Göztepe’ye karşı forma giyemeyecek.

Teknik direktör Fatih Terim’in kararıyla kadro dışı bırakılan Serdar Aziz ile Eren Derdiyok da müsabakada görev almayacak.

Galatasaray’da Fernando sarı kart sınırında

Galatasaray’da Fernando Reges, sarı kart sınırında bulunuyor. Brezilyalı futbolcu, Göztepe maçında sarı kart görmesi durumunda 20. haftada deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynanacak maçta görev yapamayacak.

Göztepe'de üç eksik futbolcu bulunuyor

İkinci yarının ilk maçında deplasmanda Yeni Malatya’ya 3-2 mağlup olan Göztepe, Galatasaray karşısında taraftarının desteğiyle galibiyeti hedefliyor. Sarı Kırmızılılar’da bu önemli mücadelede 3 futbolcu forma giyemeyecek. Teknik direktör Kemal Özdeş, İstanbul’da sezonun ilk devresinde 1-0 yenildikleri Galatasaray önünde sakat oyuncuları Ghilas ve Traore’nin yanı sıra cezalı futbolcusu Alpaslan’dan yararlanamayacak.

Galatasaray, Göztepe ile ligde yaptığı son 5 maçı da kazandı.

Rakibi karşısında 2001-2002 sezonunun ikinci yarısında deplasmandaki karşılaşmayı 2-0 kaybeden İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, İzmirli renktaşıyla daha sonra oynadığı 5 müsabakadan da üçer puanla ayrıldı.

İzmir'deki maçlar

Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig tarihinde İzmir'de 27. kez karşılaşacak.

Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 13-8 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 5 maç da berabere sonuçlanırken, Galatasaray 37, Göztepe ise 22 gol attı.

Geçen sezonun son haftasında İzmir'de Göztepe'yi 1-0 yenen Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etmişti.

Farklı skorlar

Taraflar arasında geride kalan 53 lig maçında en farklı skorlara İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi imza attı.

Galatasaray, 1978-1979 sezonunda İstanbul'da 6-1, 1959'daki ilk sezonda ise İzmir'de 5-0 galip geldi.

Göztepe ise toplam 11 kez yendiği rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlar elde edebildi.

GÖZTEPE GALATASRAY MAÇINI CANLI YAYINLAYAN KANALLAR

Yurtdışında yaşayan taraftarlar aşağıdaki kanallardan Göztepe Galatasaray maçını canlı izleyebilirler.

Angola Fox Sports 1 Africa

Avustralya beIN Sports Connect Australia

Avusturya DAZN Europe

Benin A+ Sport , Fox Sports 1 Africa

Bosna Hersek SportKlub 1 Serbia

Botsvana Fox Sports 1 Africa

Burkina Faso A+ Sport , Fox Sports 1 Africa

Burundi Fox Sports 1 Africa, A+ Sport

Kamerun Fox Sports 1 Africa, A+ Sport

Kanada beIN SPORTS CONNECT Canada

Cape Verde Fox Sports 1 Africa, A+ Sport

Orta Afrika Cumhuriyeti Fox Sports 1 Africa, A+ Sport

Çad Fox Sports 1 Africa, A+ Sport

Comoros Fox Sports 1 Africa

Kongo Fox Sports 1 Africa, A+ Sport

Demokratik Kongo Fox Sports 1 Africa

Cote D'Ivoire A+ Sport , Fox Sports 1 Africa

Hırvatistan Sportklub 1 Croatia

Djibouti A+ Sport , Fox Sports 1 Africa

Eritrea Fox Sports 1 Africa

Ethiyopya Fox Sports 1 Africa

Fransa beIN Sports MAX 6

Gabon Fox Sports 1 Africa, A+ Sport

Gambiya A+ Sport , Fox Sports 1 Africa

Almanya DAZN Europe

Gana A+ Sport

Gine A+ Sport , Fox Sports 1 Africa

Guinea-Bissau A+ Sport , Fox Sports 1 Africa

Hong Kong beIN Sports 1 Hong Kong

Kenya Fox Sports 1 Africa

Lesotho Fox Sports 1 Africa

Liberya Fox Sports 1 Africa

Lihtenştayn DAZN Europe

Lüksemburg DAZN Europe

Makedonya SportKlub 1 Serbia

Madagaskar Fox Sports 1 Africa

Malavi Fox Sports 1 Africa

Mali Fox Sports 1 Africa, A+ Sport

Moritanya A+ Sport

Mauritius Fox Sports 1 Africa

Karadağ SportKlub 1 Serbia

Mozambik Fox Sports 1 Africa

Namibya Fox Sports 1 Africa

Nijer Fox Sports 1 Africa, A+ Sport

Nijerya Fox Sports 1 Africa, A+ Sport

Ruanda A+ Sport , Fox Sports 1 Africa

Senegal Fox Sports 1 Africa, A+ Sport

Sırbistan SportKlub 1 Serbia

Seyşeller Fox Sports 1 Africa

Sierra Leone A+ Sport , Fox Sports 1 Africa

Slovenya SportKlub 5 Slovenia

Güney Afrika Fox Sports 1 Africa

Güney Sudan Fox Sports 1 Africa

Svaziland Fox Sports 1 Africa

İsviçre DAZN Europe

Tanzanya Fox Sports 1 Africa

Togo A+ Sport , Fox Sports 1 Africa