Göztepe, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam etti
İZMİR (AA) - Süper Lig'de 22 Şubat Cumartesi günü Gaziantep FK'yi konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.Adnan Süvari Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde istasyon çalışması yapan sarı-kımızılı futbolcular,...
İZMİR (AA) - Süper Lig'de 22 Şubat Cumartesi günü Gaziantep FK'yi konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Adnan Süvari Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde istasyon çalışması yapan sarı-kımızılı futbolcular, daha sonra dar alanda oyun oynadı.
Sakatlıkları bulunan Andre Poko ve Atınç Nukan'ın katılmadığı antrenmanda, Kerem Atakan Kesgin ile Ege Özkayımoğlu takımdan ayrı çalıştı.
Kaynak: AA
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