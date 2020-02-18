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Göztepe, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam etti

İZMİR (AA) - Süper Lig'de 22 Şubat Cumartesi günü Gaziantep FK'yi konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.Adnan Süvari Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde istasyon çalışması yapan sarı-kımızılı futbolcular,...

Göztepe, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam etti

İZMİR (AA) - Süper Lig'de 22 Şubat Cumartesi günü Gaziantep FK'yi konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde istasyon çalışması yapan sarı-kımızılı futbolcular, daha sonra dar alanda oyun oynadı.

Sakatlıkları bulunan Andre Poko ve Atınç Nukan'ın katılmadığı antrenmanda, Kerem Atakan Kesgin ile Ege Özkayımoğlu takımdan ayrı çalıştı.

Kaynak: AA




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