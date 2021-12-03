Süper Lig'de her geçen hafta heyecan artarken yeni hafta maçları da başlıyor. Bu kapsamda ligin 15. haftasında Göztepe ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Her iki takımın da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağı bu zorlu karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Göztepe - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

GÖZTEPE - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Göztepe - Gaziantep FK maçı 6 Aralık 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka İzmir'de, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.

GÖZTEPE - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Göztepe - Gaziantep FK maçı Bein Sports 2 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

GÖZTEPE - GAZİANTEP FK MAÇI HAKEMİ KİM?

Göztepe - Gaziantep FK maçını hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Ali Saygın Ögel yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi olarak ise Ömer Faruk Turtay görev alacak.