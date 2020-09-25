Göztepe - Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel ilk 11'ler

Koronavirüs pandemisinin gölgesinde Süper Lig'de heyecan sürüyor. Süper Lig'in ilk 2 haftasına topladığı 4 puanla iyi bir başlangıç yapan Göztepe , ligde henüz galibiyetle tanışamayan Gaziantep FK'yı konuk edecek. Zorlu mücadele hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Göztepe - Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? sorularının cevaplarını arıyor. İşte muhtemel ilk 11'ler...

GÖZTEPE - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 3.haftasında Göztepe, Gürsel Aksel Stadyumunda oynanacak maçta Gaziantep FK'yı konuk edecek. 26 Eylül Cumartesi günü oynanacak zorlu mücadelede Yasin Kol düdük çalacak. Kol'un yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve Murat Şener görev yapacak.

SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Göztepe'nin Gaziantep FK'yı konuk edeceği maç saat 16.00'da BeIN SPORTS HD2 kanalından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Göztepe : Megyeri - Murat, Atınç, Alpaslan, Berkan, Soner, Kubilay, Mossoro, Halil, Tripic, Ndiaye

Sakat: Nwobodo

Cezalı: Yok

Gaziantep FK: Günay- Djilobodji, Tosca, Kana-Biyik, Olkowski, Jefferson, Alexandru Maxim, Güray, Morais, Kenan, Andre

Sakat: Mehmet Erdem Uğurlu

Cezalı: Yok