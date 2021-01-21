Göztepe, Gençlerbirliği Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 20. hafta maçında Göztepe, Gençlerbirliği ile karşılaştı. maç 4-0 sona erdi. Göztepe ve Gençlerbirliği mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 20. hafta maçında Göztepe sahasında Gençlerbirliği ile 19.01.2021 16:00'da karşılaştı. Gürsel Aksel Stadyumu - İzmir stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Göztepe, Gençlerbirliği Maç Sonucu Ne Oldu? Göztepe - Gençlerbirliği Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Göztepe, Gençlerbirliği maç sonucu: Göztepe Gençlerbirliği 4 0 Göztepe Gençlerbirliği Maçının Özeti İçin Tıklayın Göztepe, Gençlerbirliği maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Gürsel Aksel Stadyumu - İzmir

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

19.01.2021 16:00

Göztepe Gençlerbirliği Maçının Hakemleri

Burak Şeker(hakem), Mehmet Cem Hanoğlu(1. Yardımcı Hakem), Murat Ergin Gözütok(2. Yardımcı Hakem), Caner Ak(dördüncü Hakem), Zorbay Küçük(var), Oğuzhan Uğurlu(avar)

Göztepe

Göztepe İlk 11

70. İrfan Can Eğribayat, 3. Marko Mıhojevıc, 4. Chrıstıan Chagas Tarouco, 7. Halil Akbunar, 8. Soner Aydoğdu, 9. Pape Cherıf Ndıaye, 11. Zlatko Trıpıc, 32. Peter Antonıo Zulj, 41. Berkan Emir, 60. Obınna Emmanuel Nwobodo, 77. Murat Paluli

Yedekler

16. Balazs Attıla Megyerı, 2. Kerim Alıcı, 6. Kubilay Sönmez, 22. Brown Aıde Ideye, 30. Yalçın Kayan, 33. Atınç Nukan, 54. Batuhan Kırdaroğlu, 5. Alpaslan Öztürk, 80. Beykan Şimşek, 99. Stefano Napoleonı

Teknik Sorumlu

Goller

Peter Antonıo Zulj,25.dk (h), Pape Cherıf Ndıaye,45.dk (f), Halil Akbunar,45+1.dk (f), Halil Akbunar,71.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Chrıstıan Chagas Tarouco 14.dk

Oyundan Çıkanlar

Soner Aydoğdu 69.dk, Halil Akbunar 81.dk, Zlatko Trıpıc 61.dk, Pape Cherıf Ndıaye 69.dk, Peter Antonıo Zulj 61.dk

Oyuna Girenler

Beykan Şimşek 69.dk, Batuhan Kırdaroğlu 81.dk, Stefano Napoleonı 61.dk, Brown Aıde Ideye 69.dk, Kubilay Sönmez 61.dk

Gençlerbirliği

Gençlerbirliği İlk 11

1. Bo Krıstoffer Nordfeldt, 2. Mattıas Erık Johansson, 3. Halil İbrahim Pehlivan, 6. Dıego Angelo De Olıveıra, 8. Soner Dikmen, 15. Zargo Toure, 17. İlker Karakaş, 23. Robert Ayrton Pırıs Da Motta Mendoza, 26. Sami Gökhan Altıparmak, 39. Pıerre Yves Nıcolas Polomat, 88. Murat Yıldırım

Yedekler

44. Übeyd Adıyaman, 7. Domınık Grzegorz Furman, 14. Metehan Mert, 19. Rahmetullah Berişbek, 22. Kadir Enes Kıra, 27. Ömürcan Artan, 55. Abdullah Şahindere, 63. Mustafa Hüseyin Seyhan, 71. Kağan Özkan, 77. Mustafa Çeçenoğlu

Teknik Sorumlu

Mustafa Kaplan

Goller

{awayGoal}

Kartlar

Sarı Kart Murat Yıldırım 21.dk, Sarı Kart Robert Ayrton Pırıs Da Motta Mendoza 22.dk

Oyundan Çıkanlar

Murat Yıldırım 76.dk, Dıego Angelo De Olıveıra 46.dk, İlker Karakaş 74.dk, Sami Gökhan Altıparmak 46.dk, Mattıas Erık Johansson 46.dk

Oyuna Girenler

Mustafa Hüseyin Seyhan 76.dk, Mustafa Çeçenoğlu 46.dk, Metehan Mert 74.dk, Rahmetullah Berişbek 46.dk, Ömürcan Artan 46.dk

Süper Lig 20. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 18 12 2 4 41 21 38 20 2 Fenerbahçe 18 12 2 4 38 22 38 16 3 Galatasaray 19 11 3 5 40 17 36 23 4 Gaziantep FK 19 9 7 3 33 23 34 10 5 Hatayspor 19 9 4 6 28 24 31 4 6 Alanyaspor 18 9 3 6 29 16 30 13 7 Trabzonspor 19 8 6 5 23 22 30 1 8 Fatih Karagümrük 18 7 6 5 30 24 27 6 9 Yeni Malatyaspor 19 7 6 6 27 25 27 2 10 Göztepe 19 6 7 6 28 22 25 6 11 Antalyaspor 19 6 7 6 20 26 25 -6 12 Çaykur Rizespor 19 6 6 7 26 34 24 -8 13 Sivasspor 18 5 8 5 20 22 23 -2 14 Başakşehir FK 19 6 5 8 25 31 23 -6 15 Konyaspor 19 6 4 9 27 27 22 0 16 Kasımpaşa 18 6 4 8 21 29 22 -8 17 Kayserispor 19 5 4 10 14 23 19 -9 18 Gençlerbirliği 19 5 4 10 19 38 19 -19 19 BB Erzurumspor 19 4 4 11 18 34 16 -16 20 MKE Ankaragücü 18 4 3 11 21 30 15 -9 21 Denizlispor 19 3 5 11 18 36 14 -18

Süper Lig 20. hafta Fikstür sonuçları