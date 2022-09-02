Spor Toto 1.Lig ’de 2022-2023 sezonu heyecanı 4.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Göztepe ile Gençlerbirliği arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Göztepe - Gençlerbirliği maçı canlı izle | Göztepe - Gençlerbirliği TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

GÖZTEPE - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1.Lig’in 4.haftasındaki Göztepe - Gençlerbirliği maçı 2 Eylül 2022 Cuma günü Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 20.00'da başlayan maçı hakem Oğuzhan Çakır yönetiyor. Çakır'ın yardımcılıklarını Oğuz Kaan Çalışır ve Mehmet Ali Akkor yapıyor.

GÖZTEPE - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI İZLE

GÖZTEPE - GENÇLERBİRLİĞİ TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Göztepe - Gençlerbirliği maçı, TRT Spor kanalından şifresiz olarak izlenebiliyor.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

GÖZTEPE - GENÇLERBİRLİĞİ TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ