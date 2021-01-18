Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 19. hafta maçlarının merak edilen sorularına haberlerimizde yer verdik. Bu hafta oynanacak Göztepe - Gençlerbirliği maçı, futbolseverlerin en merak ettiği konular arasında yer alıyor. Göztepe, ligde 18 maça çıktı ve 22 puan toplayarak 14. sırada yer aldı. Gençlerbirliği ise 17 maçta, 18 puanla 19. sırada bulunuyor. Peki, Göztepe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

GÖZTEPE-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak olan Göztepe - Gençlerbirliği maçı, 18 Ocak Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Zorlu mücadele, Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak.

HANGİ KANALDA?

Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Fenerbahçe - Ankaragücü maçı da beIN SPORTS ekranlarında olacak. Pazartesi günü saat 16.00'da beIN SPORTS HD 1'den bu maçı izleyebilirsiniz.