Göztepe - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de 13. hafta heyecanı yaşanıyor. Ligde bu hafta oynanacak olan tüm maçların detaylarını haberlerimizde bulabilirsiniz. 13. haftada karşılaşacak olan Göztepe - Hatayspor maçına dair merak edilenleri bu haberimizde yanıtladık. Bu sezon, ligde 12 maça çıkan Göztepe, 18 puanla ligin 5. sırasında bulunuyor. Hatayspor ise 11 maçta 18 puan toplayarak 8. sırada yerini aldı. Peki, Göztepe - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

GÖZTEPE-HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Göztepe ve Hatayspor arasında oynanacak olan 13. hafta maçı, 19 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da Gürsel Aksel Stadı'nda başlayacak. Karşılaşmayı hakem, Volkan Bayarslan yönetecek. Volkan Bayarslan'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Candaş Elbil üstlenecek. Mücadele, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Göztepe-Hatayspor maçının da yayıncısı beIN SPORTS. Bu karşılaşmayı Cumartesi günü saat 13.30'da beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen takip edebilirsiniz.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ