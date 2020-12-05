Göztepe, Hes Kablo Kayserispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 11. hafta maçında Göztepe, Hes Kablo Kayserispor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Göztepe ve Hes Kablo Kayserispor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 11. hafta maçında Göztepe sahasında Hes Kablo Kayserispor ile 05.12.2020 13:30'da karşılaştı. Gürsel Aksel Stadyumu - İzmir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Göztepe, Hes Kablo Kayserispor maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Göztepe, Hes Kablo Kayserispor maç sonucu: Göztepe Hes Kablo Kayserispor 1 1 Göztepe Hes Kablo Kayserispor Maçının Özeti İçin Tıklayın Göztepe, Hes Kablo Kayserispor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Gürsel Aksel Stadyumu - İzmir

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

05.12.2020 13:30

Göztepe Hes Kablo Kayserispor Maçının Hakemleri

Yaşar Kemal Uğurlu(hakem), Erdinç Sezertam(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Sönmez(2. Yardımcı Hakem), Mustafa Kürşad Filiz(dördüncü Hakem), Zorbay Küçük(var), Erkan Engin(avar)

Göztepe

Göztepe İlk 11

70. İrfan Can Eğribayat, 77. Murat Paluli, 4. Chrıstıan Chagas Tarouco, 3. Marko Mıhojevıc, 41. Berkan Emir, 8. Soner Aydoğdu, 30. Yalçın Kayan, 60. Obınna Emmanuel Nwobodo, 7. Halil Akbunar, 12. Guılherme Costa Marques, 9. Pape Cherıf Ndıaye

Yedekler

16. Balazs Attıla Megyerı, 5. Alpaslan Öztürk, 68. Dzenan Burekovıc, 6. Kubilay Sönmez, 28. Metin Yıldırım, 66. Burak Süleyman, 11. Zlatko Trıpıc, 10. Jose Marcıo Da Costa, 99. Stefano Napoleonı

Teknik Sorumlu

Ersan Parlatan

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Hes Kablo Kayserispor

Hes Kablo Kayserispor İlk 11

1. İsmail Çipe, 3. Joseph Larweh Attamah, 4. Dımıtrıos Kolovetsıos, 10. Pedro Henrıque Konzen Medına Da Sılva, 23. İlhan Parlak, 13. Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes, 18. Zoran Kvrzıc, 21. Aziz Eraltay, 22. Crıstıan-ıonut Sapunaru, 25. Aaron Justın Lennon, 88. Gustavo Campanharo

Yedekler

16. Doğan Alemdar, 5. Oğuzhan Çapar, 6. Manuel Henrıque Tavares Fernandes, 7. Harrıson Nsımbukızaza Sema Manzala Tusungama, 8. Hasan Hüseyin Acar, 11. Muğdat Çelik, 14. Emre Demir, 30. Adem Doğan, 48. Barış Emirhan Doğan, 89. Yaw Ackah

Teknik Sorumlu

Samet Aybaba

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 11. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Alanyaspor 9 7 2 0 19 3 23 16 2 Galatasaray 10 6 2 2 16 7 20 9 3 Fenerbahçe 10 6 2 2 20 13 20 7 4 Beşiktaş 10 6 1 3 20 17 19 3 5 Göztepe 10 3 6 1 16 10 15 6 6 Gaziantep FK 10 3 6 1 15 13 15 2 7 Kasımpaşa 11 4 3 4 13 13 15 0 8 Fatih Karagümrük 10 3 5 2 17 11 14 6 9 Başakşehir FK 10 4 2 4 16 15 14 1 10 Konyaspor 9 3 3 3 10 7 12 3 11 Çaykur Rizespor 9 3 3 3 12 14 12 -2 12 Yeni Malatyaspor 9 3 3 3 10 12 12 -2 13 Hatayspor 7 3 3 1 7 9 12 -2 14 Trabzonspor 10 3 3 4 12 15 12 -3 15 Antalyaspor 10 2 4 4 11 16 10 -5 16 Sivasspor 9 2 3 4 8 11 9 -3 17 BB Erzurumspor 9 2 3 4 11 15 9 -4 18 Kayserispor 10 2 3 5 6 12 9 -6 19 Denizlispor 9 1 3 5 8 16 6 -8 20 Gençlerbirliği 9 1 2 6 6 16 5 -10 21 MKE Ankaragücü 8 0 2 6 7 15 2 -8

Süper Lig 11. hafta Fikstür sonuçları