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Göztepe, Hes Kablo Kayserispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 11. hafta maçında Göztepe, Hes Kablo Kayserispor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Göztepe, Hes Kablo Kayserispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 11. hafta maçında Göztepe, Hes Kablo Kayserispor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Göztepe ve Hes Kablo Kayserispor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 11. hafta maçında Göztepe sahasında Hes Kablo Kayserispor ile 05.12.2020 13:30'da karşılaştı. Gürsel Aksel Stadyumu - İzmir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Göztepe, Hes Kablo Kayserispor maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Göztepe, Hes Kablo Kayserispor maç sonucu:

GÖZTEPE HES KABLO KAYSERİSPOR
Göztepe Hes Kablo Kayserispor
1 1

Göztepe Hes Kablo Kayserispor Maçının Özeti İçin Tıklayın

Göztepe, Hes Kablo Kayserispor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Gürsel Aksel Stadyumu - İzmir

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

05.12.2020 13:30

Göztepe Hes Kablo Kayserispor Maçının Hakemleri

Yaşar Kemal Uğurlu(hakem), Erdinç Sezertam(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Sönmez(2. Yardımcı Hakem), Mustafa Kürşad Filiz(dördüncü Hakem), Zorbay Küçük(var), Erkan Engin(avar)

GÖZTEPEGöztepe

Göztepe İlk 11

70. İrfan Can Eğribayat, 77. Murat Paluli, 4. Chrıstıan Chagas Tarouco, 3. Marko Mıhojevıc, 41. Berkan Emir, 8. Soner Aydoğdu, 30. Yalçın Kayan, 60. Obınna Emmanuel Nwobodo, 7. Halil Akbunar, 12. Guılherme Costa Marques, 9. Pape Cherıf Ndıaye

Yedekler

16. Balazs Attıla Megyerı, 5. Alpaslan Öztürk, 68. Dzenan Burekovıc, 6. Kubilay Sönmez, 28. Metin Yıldırım, 66. Burak Süleyman, 11. Zlatko Trıpıc, 10. Jose Marcıo Da Costa, 99. Stefano Napoleonı

Teknik Sorumlu

Ersan Parlatan

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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HES KABLO KAYSERİSPORHes Kablo Kayserispor

Hes Kablo Kayserispor İlk 11

1. İsmail Çipe, 3. Joseph Larweh Attamah, 4. Dımıtrıos Kolovetsıos, 10. Pedro Henrıque Konzen Medına Da Sılva, 23. İlhan Parlak, 13. Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes, 18. Zoran Kvrzıc, 21. Aziz Eraltay, 22. Crıstıan-ıonut Sapunaru, 25. Aaron Justın Lennon, 88. Gustavo Campanharo

Yedekler

16. Doğan Alemdar, 5. Oğuzhan Çapar, 6. Manuel Henrıque Tavares Fernandes, 7. Harrıson Nsımbukızaza Sema Manzala Tusungama, 8. Hasan Hüseyin Acar, 11. Muğdat Çelik, 14. Emre Demir, 30. Adem Doğan, 48. Barış Emirhan Doğan, 89. Yaw Ackah

Teknik Sorumlu

Samet Aybaba

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 11. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Alanyaspor97201932316
2Galatasaray10622167209
3Fenerbahçe106222013207
4Beşiktaş106132017193
5Göztepe103611610156
6Gaziantep FK103611513152
7Kasımpaşa114341313150
8Fatih Karagümrük103521711146
9Başakşehir FK104241615141
10Konyaspor9333107123
11Çaykur Rizespor9333121412-2
12Yeni Malatyaspor9333101212-2
13Hatayspor73317912-2
14Trabzonspor10334121512-3
15Antalyaspor10244111610-5
16Sivasspor92348119-3
17BB Erzurumspor923411159-4
18Kayserispor102356129-6
19Denizlispor91358166-8
20Gençlerbirliği91266165-10
21MKE Ankaragücü80267152-8

Süper Lig 11. hafta Fikstür sonuçları

04.12.0020Beşiktaş3-0Kasımpaşa
05.12.0020Galatasaray Hatayspor
05.12.0020Göztepe0-2Kayserispor
05.12.0020Konyaspor BB Erzurumspor
05.12.0020Yeni Malatyaspor Başakşehir FK
05.12.0020Gençlerbirliği2-0Alanyaspor
06.12.0020Denizlispor Fenerbahçe
06.12.0020Antalyaspor MKE Ankaragücü
06.12.0020Fatih Karagümrük Çaykur Rizespor
07.12.0020Trabzonspor Sivasspor


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