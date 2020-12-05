Göztepe, Hes Kablo Kayserispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 11. hafta maçında Göztepe, Hes Kablo Kayserispor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 11. hafta maçında Göztepe, Hes Kablo Kayserispor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Göztepe ve Hes Kablo Kayserispor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'da 11. hafta maçında Göztepe sahasında Hes Kablo Kayserispor ile 05.12.2020 13:30'da karşılaştı. Gürsel Aksel Stadyumu - İzmir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Göztepe, Hes Kablo Kayserispor maçı kaç kaç bitti?
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Göztepe, Hes Kablo Kayserispor maç sonucu:
|Göztepe
|Hes Kablo Kayserispor
|1
|1
Göztepe Hes Kablo Kayserispor Maçının Özeti İçin Tıklayın
Göztepe, Hes Kablo Kayserispor maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Gürsel Aksel Stadyumu - İzmir
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
05.12.2020 13:30
Göztepe Hes Kablo Kayserispor Maçının Hakemleri
Yaşar Kemal Uğurlu(hakem), Erdinç Sezertam(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Sönmez(2. Yardımcı Hakem), Mustafa Kürşad Filiz(dördüncü Hakem), Zorbay Küçük(var), Erkan Engin(avar)
Göztepe
Göztepe İlk 11
70. İrfan Can Eğribayat, 77. Murat Paluli, 4. Chrıstıan Chagas Tarouco, 3. Marko Mıhojevıc, 41. Berkan Emir, 8. Soner Aydoğdu, 30. Yalçın Kayan, 60. Obınna Emmanuel Nwobodo, 7. Halil Akbunar, 12. Guılherme Costa Marques, 9. Pape Cherıf Ndıaye
Yedekler
16. Balazs Attıla Megyerı, 5. Alpaslan Öztürk, 68. Dzenan Burekovıc, 6. Kubilay Sönmez, 28. Metin Yıldırım, 66. Burak Süleyman, 11. Zlatko Trıpıc, 10. Jose Marcıo Da Costa, 99. Stefano Napoleonı
Teknik Sorumlu
Ersan Parlatan
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Hes Kablo Kayserispor İlk 11
1. İsmail Çipe, 3. Joseph Larweh Attamah, 4. Dımıtrıos Kolovetsıos, 10. Pedro Henrıque Konzen Medına Da Sılva, 23. İlhan Parlak, 13. Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes, 18. Zoran Kvrzıc, 21. Aziz Eraltay, 22. Crıstıan-ıonut Sapunaru, 25. Aaron Justın Lennon, 88. Gustavo Campanharo
Yedekler
16. Doğan Alemdar, 5. Oğuzhan Çapar, 6. Manuel Henrıque Tavares Fernandes, 7. Harrıson Nsımbukızaza Sema Manzala Tusungama, 8. Hasan Hüseyin Acar, 11. Muğdat Çelik, 14. Emre Demir, 30. Adem Doğan, 48. Barış Emirhan Doğan, 89. Yaw Ackah
Teknik Sorumlu
Samet Aybaba
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Süper Lig 11. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Alanyaspor
|9
|7
|2
|0
|19
|3
|23
|16
|2
|Galatasaray
|10
|6
|2
|2
|16
|7
|20
|9
|3
|Fenerbahçe
|10
|6
|2
|2
|20
|13
|20
|7
|4
|Beşiktaş
|10
|6
|1
|3
|20
|17
|19
|3
|5
|Göztepe
|10
|3
|6
|1
|16
|10
|15
|6
|6
|Gaziantep FK
|10
|3
|6
|1
|15
|13
|15
|2
|7
|Kasımpaşa
|11
|4
|3
|4
|13
|13
|15
|0
|8
|Fatih Karagümrük
|10
|3
|5
|2
|17
|11
|14
|6
|9
|Başakşehir FK
|10
|4
|2
|4
|16
|15
|14
|1
|10
|Konyaspor
|9
|3
|3
|3
|10
|7
|12
|3
|11
|Çaykur Rizespor
|9
|3
|3
|3
|12
|14
|12
|-2
|12
|Yeni Malatyaspor
|9
|3
|3
|3
|10
|12
|12
|-2
|13
|Hatayspor
|7
|3
|3
|1
|7
|9
|12
|-2
|14
|Trabzonspor
|10
|3
|3
|4
|12
|15
|12
|-3
|15
|Antalyaspor
|10
|2
|4
|4
|11
|16
|10
|-5
|16
|Sivasspor
|9
|2
|3
|4
|8
|11
|9
|-3
|17
|BB Erzurumspor
|9
|2
|3
|4
|11
|15
|9
|-4
|18
|Kayserispor
|10
|2
|3
|5
|6
|12
|9
|-6
|19
|Denizlispor
|9
|1
|3
|5
|8
|16
|6
|-8
|20
|Gençlerbirliği
|9
|1
|2
|6
|6
|16
|5
|-10
|21
|MKE Ankaragücü
|8
|0
|2
|6
|7
|15
|2
|-8
Süper Lig 11. hafta Fikstür sonuçları
|04.12.0020
|Beşiktaş
|3-0
|Kasımpaşa
|05.12.0020
|Galatasaray
|Hatayspor
|05.12.0020
|Göztepe
|0-2
|Kayserispor
|05.12.0020
|Konyaspor
|BB Erzurumspor
|05.12.0020
|Yeni Malatyaspor
|Başakşehir FK
|05.12.0020
|Gençlerbirliği
|2-0
|Alanyaspor
|06.12.0020
|Denizlispor
|Fenerbahçe
|06.12.0020
|Antalyaspor
|MKE Ankaragücü
|06.12.0020
|Fatih Karagümrük
|Çaykur Rizespor
|07.12.0020
|Trabzonspor
|Sivasspor