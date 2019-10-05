Göztepe - İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, alınan 4-0'lık yenilginin ardından maçı değerlendirdi.

Hafta içinde istifa edip Başkan Erol Bedir ve yönetim kurulunun çabalarıyla kararından dönen tecrübeli teknik adam, "Biz bu maça çıkmadan önce görevimizi bırakmıştık. Sayın Başkan Erol Bedir'in bizimle istişaresi sonrası, böyle bir durumda takımı yalnız bırakıp gitmeme adına skor ne olursa olsun bu maça çıkacağımızı belirtik. Süreç Konya maçında başladı. Maç 1-1 iken özellikle tarafıma istifa çağrısı yapılması ve oyunculara hakaretler nedeniyle süreç başladı. Türkiye'de hiçbir başarı cezasız kalmıyor. Entrikalar var. Açıklasam farklı gündeme gidecek. Yönetimin başarısız olmasını isteyenler var. Teknik direktörü ve takımı yıpratırsak sıra yönetime gelir diyenler Türkiye'nin gerçeği. Bu ilk 45 dakikaya baktığımda iyi başladık, sonra peş peşe gol yedik. Devreye 3-0'la giden takımsınız. Birçok eksiğimiz var, oyuncuları motive etmekte zorlanıyorsunuz. Liverpool-Salzburg gibi yapar mıyız diye düşündük ancak çok eksik geldik. 17 yaşındaki Nurettin'i oynattım, Emre'yi soktum. Göztepe taraftarını tebrik etmek lazım ciddi itici güç. İstifa durumunu yönetimle buluşup takımın menfaati yönünde görüşürüz. Kayseri önemli bir takım, önemli bir şehir. Gruplaşmaların ortadan kalkması lazım" dedi.

TAMER TUNA: KAZANMA ARZUMUZ ÜST SEVİYEDEYDİ

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, "Kazanma arzumuz üst seviyedeydi" ifadesini kullandı. Maçın başından sonuna kadar istekli bir görüntü sergilediklerini belirten genç teknik adam, "Başlangıçtan itibaren arzumuzu gösterdik. İlk golü atmamız, penaltıyı kaçırmamız, devreye 3-0 önde girişimiz arzumuzun göstergesi. İlk 6 maçta 2 gol atıp bu maçta 4 gol atmak güzeldi. Ortaya koyduğumuz oyunun gelişimi bizi bu noktaya getirdi. 4 maçta gol yemedik bu güzel bir şey. Hücumdayken de savunmayı iyi yapabilen, pozisyon versek de doğru duran bir takımdık. Oyunumuzu geliştirirsek, sürdürürsek daha iyi yerlere geleceğimizi biliyoruz. Kayserispor'un içinde bulunduğu durum, eksik oyuncularının bulunması bizim için artı avantaj sağladı. Göztepe ile anlaştığım geçen sezondan itibaren aynı koşullar vardı. Takımın güveni, taraftarın güveni ve oyunun gelişimi bizi bu noktaya getirdi. Aramıza katılan oyuncular karakter ve oyun anlamında bizi benimsemiş isimler" diye konuştu.

Tamer Tuna, Serdar'ın iptal edilen penaltı atışına ise şu yorumu getirdi: "Ben de ilk kez kariyerimde böyle bir durum yaşadım."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ın açıklamaları

- Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna'nın açıklamaları

Kaynak: DHA