Göztepe kabusu erken yaşıyor

Süper Lig'de sezona evinde 1-0'lık Antalyaspor yenilgisiyle başlayan Göztepe, 2'nci haftada da Beşiktaş'a deplasmanda 3-0 mağlup olarak taraftarını üzdü.

Geçen sezon gol yollarında büyük sorunlar yaşayan ve son maçta kümede kalmayı başaran Göz-Göz, büyük umutlarla girdiği 2019-2020'de hayal kırıklığı yaratmaya devam etti. Hem Antalyaspor, hem de Beşiktaş müsabakalarında hiçbir varlık gösteremeyen Göz-Göz, daha ligin başında alarm verdi. Henüz puanla tanışamayıp gol dahi atamayan Göztepe'de ortaya çıkan tablo taraftarın büyük tepkisini çekti.

Transferde şu ana kadar yeterli hamleler yapamayan Göztepe'de futbolseverler sosyal medya üzerinden hem futbolculara hem de yönetime tepki gösterdi. Transfer çağrısında bulunan taraftarlar takviye yapılmadığı takdirde bu sezonun kendileri açısından çok zor geçeceği görüşünde birleşti. Mevcut takıma da sert eleştirilerde bulunan taraftarlar iki haftadır işleri nedeniyle karşılaşmalara gelmeyen Başkan Mehmet Sepil'e dön çağrısında bulundu. Teknik direktör Tamer Tuna ise üretkenlik konusunda büyük sıkıntılar yaşadıklarını ifade etti.

Sonuçlardan ziyade oynadıkları futbola takıldığını anlatan genç çalıştırıcı, "Transferde kulübün yapısı düşünülerek çalışmalar yapılıyor. Yöneticilerimiz neler olduğunu biliyor. Göztepe adına yapacaklarım var. Çok üzgünüm. Ortaya çıkan sonucun bu olmaması gerektiğini düşünüyorum. Göztepe'nin nelere ihtiyacı olduğunu bilmek için açıkçası teknik direktör olmaya gerek yok. Sezon başında göndermeyi düşündüğümüz bir-iki oyuncuyu Beşiktaş karşısında ilk 11'de oynattık. Atak pozisyonlarında yaşadığımız üretkenlik sıkıntısı devam etti" dedi.

YENİLER KADRODA YOK

Transferde Galatasaray'dan Eren, Anderlecht'ten Sanneh, BŞB Erzurumspor'dan Leo, Menemenspor'dan Veli, Hatayspor'dan Murat, B Dortmund'tan Hüseyin ve Pendikspor'dan Batuhan'ı kadrosuna dahil eden Göztepe'de yeni oyunculardan 3'ü 21 kişilik kafilede yer almadı. Leo, Sanneh ve Eren Beşiktaş'a karşı ilk on birde sahaya çıkarken, Murat, Veli ve Hüseyin ise İEstanbul'a götürülmedi. Genç Batuhan ise Vodafone Park'ta 90 dakika yedek bekledi. Göz-Göz'de Eren Derdiyok ilk yarıda yaşadığı sakatlık yüzünden ikinci devrede yerini Halil'e bıraktı. Adale sakatlığı yaşayan Eren'in MR'ı çekilecek.

DHA