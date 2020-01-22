Göztepe, Kamil Wilzeck’i kadrosuna kattı

Göztepe, Polonyalı santrfor Kamil Wilzeck ile 1.5+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, devre arası transfer çalışmaları kapsamında bir transferi daha sonuçlandırdı. Sarı-kırmızılılar, Danimarka'nın Brondby takımından Polonyalı golcü Kamil Wilzeck'i renklerine bağladı. Geçtiğimiz günlerde Wilzeck'i Türkiye'ye getiren İzmir ekibi, başarılı golcüye 1.5+1 yıllık imzayı attırdı. Polonyalı gölcü bu sezon Brondby formasıyla 26 maça çıkarken, 20 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Göztepe Spor Kulübü, sosyal medya hesabından paylaştığı görselle Kamil Wilzeck'e "hoş geldin" dedi. Göztepeli taraftarlar ise transferin duyurulduğu paylaşıma kısa sürede binlerce etkileşim vererek sevincini dile getirdi.

Kaynak: İHA