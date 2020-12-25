Süper Lig'de son 3 maçını kaybeden Göztepe, 15. haftada yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Ligde 6 maçlık yenilmezlik serisinin ardından üst üste 3 maçını kaybeden Göztepe bu müsabakalarda Çaykur Rizespor'a 3-2, Atakaş Hatayspor'a 1-0 ve Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu. Ligde 14. haftayı bay geçen Fatih Karagümrük, 36 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de sezonun geride kalan bölümünde iç saha maçlarında yenilgi yüzü görmezken deplasmanda galip gelemedi. Kırmızı-siyahlılar, evinde oynadığı karşılaşmalarda Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor ve Galatasaray'ı mağlup ederken, Kasımpaşa ve Demir Grup Sivasspor ile berabere kaldı. Peki, Göztepe-Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

GÖZTEPE-KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 16.00'da oynanacak müsabakada hakem Sarper Barış Saka görev yapacak. Sarper Barış Saka'nın yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Mustafa Savranlar üstlenecek. Zorlu mücadele, beIN SPORTS HD 2 kanalından naklen izlenebilecek.

SÜPER LİG'DE 11. RANDEVU

Süper Lig'de en son 1962-1963 sezonunda karşılaşan iki ekibin yaptığı 10 karşılaşmada Göztepe'nin 2, Fatih Karagümrük'ün 5 galibiyeti bulunurken, 3 müsabaka da berabere tamamlandı. Bu karşılaşmalarda Göztepe 7, Fatih Karagümrük ise 12 gol kaydetti.