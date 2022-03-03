Göztepe – Kasımpaşa maçı canlı izle | Göztepe – Kasımpaşa maçı Bein Sports HD1 canlı yayın izle linki
Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Göztepe ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Göztepe – Kasımpaşa maçı canlı izle | Göztepe – Kasımpaşa maçı Bein Sports HD1 canlı yayın izle linki haberimizde...
Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 28. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Göztepe ile Kasımpaşa arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Göztepe – Kasımpaşa maçı canlı izle | Göztepe – Kasımpaşa maçı Bein Sports HD1 canlı yayın izle linki haberimizde...
GÖZTEPE – KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 28.haftasında Göztepe ile Kasımpaşa arasındaki maç 5 Mart 2022 Cumartesi günü İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 16.00'da başladı. Zorlu müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Bilal Gölen yapıyor. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Eren Özyemişçioğlu görev alıyor.
GÖZTEPE – KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE
GÖZTEPE – KASIMPAŞA MAÇI BEİN SPORTS HD1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 28.haftasındaki Göztepe – Kasımpaşa maçı BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlanıyor. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.
Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
GÖZTEPE – KASIMPAŞA MAÇI BEİN SPORTS HD1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
GÖZTEPE İLK 11
1. İRFAN CAN EĞRİBAYAT
2. KERİM ALICI
15. DINO HUGO ARSLANAGIC
33. ATINÇ NUKAN
40. WILKER JOSE ANGEL ROMERO
21. JACQUES FRANÇOİS MOUBANDJE
5. OBINNA EMMANUEL NWOBODO
88. AYTAÇ KARA
9. PAPE CHERIF NDIAYE
34. OUSSAMA TANNANE
26. FRANCO MATIAS DI SANTO
KASIMPAŞA İLK 11
1. MAHMUT ERTUĞRUL TAŞKIRAN
4. RYAN HENK DONK
10. HARIS HAJRADINOVIC
12. AHMED MORTADHA BEN OUANES
13. VALENTIN EYSSERIC
15. TARKAN SERBEST
18. EVREN EREN ELMALI
34. DOĞUCAN HASPOLAT
40. JACKSON KYANVUBU MULEKA
70. MAMADOU FALL
94. FLORENT HADERGJONAJ