Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 28. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Göztepe ile Kasımpaşa karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Göztepe – Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

GÖZTEPE – KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Göztepe – Kasımpaşa maçı 5 Mart 2022 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka İzmir'de, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.

GÖZTEPE – KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Göztepe – Kasımpaşa maçı BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

GÖZTEPE – KASIMPAŞA MAÇI HAKEMİ KİM?

Göztepe – Kasımpaşa maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Bilal Gölen yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Eren Özyemişçioğlu görev alacak.