Göztepe-Kasımpaşa maçından notlar

Göztepe'de Napoleoni ve Eren şoku yaşandı. İki futbolcu da son idmanda sakatlandı ve Kasımpaşa karşılaşmasının kadrosuna alınmadı. Napoleoni ve Eren'in son yapılan tetkiklerinde kasığında zorlama olduğu öğrenilirken, teknik direktör Tamer Tuna oyuncuları riske etmedi. İki futbolcunun da gelecek hafta sahadaki yerlerini alabilecekleri açıklandı. Tuna, sürekli on birde oynattığı Napoleoni'nin yokluğunda sol kanatta Halil Akbunar'a formayı verdi. Deniz Kadah da Eren'ın yokluğunda 21 kişilik kafilede yer aldı. Göztepe'nin bu sezon Anderlecht'ten kiraladığı stoper Sanneh de yine kadroya giremedi.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, geçen sezon 8 hafta çalıştığı Göztepe'ye rakip olarak Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'na çıktı. Göztepe'de istediği sonuçları elde edemeyip istifa eden Özdeş, Kasımpaşa ile de düşme hattında yer alıyor. Konuk Kasımpaşa'da ise sakatlıkları bulunan Pavelka ile Thiam mücadelede forma giyemedi.

Göztepeli taraftarlar Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nı tıklım tıklım doldurdu. Yaklaşık 9 bin futbolsever atkı, flama ve pankartlarla tribün şov yaptı. Göztepeliler maçtan önce tüm oyuncuları tek tek tribünlere davet edip, futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılacak milli cimnastikçi Ferhat Arıcan'a çiçek verdi.

Kaynak: DHA