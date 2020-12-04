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Göztepe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesi iki takım hakkında son bilgileri haberimizde verdik. Peki, Göztepe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Göztepe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'de 11. hafta maçları oynanıyor. Bu hafta oynanacak olan Göztepe - Kayserispor maçının tüm detaylarını haberimizde verdik. Ligde, 9 maça çıkan Göztepe, 14 puanla 8. sırada yer alıyor. Kayserispor ise 9 maçta topladığı 8 puanla 18. bulunuyor. Oynadığı son 3 resmi maçının kazanan Göztepe, Türkiye Kupası'nda tur atladı ve geçtiğimiz hafta deplasmanda Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Kayserispor ise kupada Hekimoğlu Trabzon'a elenirken ligde de son 2 maçını beraberlikle geçiriyor. Peki, Göztepe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

GÖZTEPE - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe - Kayserispor mücadelesi oynanacak. Zorlu karşılaşma, 5 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da, Gürsel Aksel Stadyumu'nda başlayacak. Mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yardımcılıklarını ise Erdinç Sezertam ve Mustafa Sönmez üstlenecek. Karşılaşma, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

Göztepe - Kayserispor maçı, Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN SPORTS'tan naklen yayınlanacak. Bu karşılaşmayı 5 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da beIN SPORTS HD 2 kanalından izleyebilirsiniz.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ

  • Kayserispor'u konuk ettiği üç Süper Lig maçında mağlubiyet almayan Göztepe (2G 1B), son iki karşılaşmayı gol yemeden kazandı (Eylül 2018'de 2-0 & Ekim 2019'da 4-0).
  • Kayserispor, Göztepe'ye rakip olduğu altı Süper Lig maçının üçünü kazandı (1B 2M) ancak bu galibiyetlerin hiçbirini deplasmanda alamadı.
  • Süper Lig'de oynadığı son iki karşılaşmadan da galip ayrılan Göztepe (3-1 vs Ankaragücü & 1-0 vs Sivasspor), üç maçlık bir seriyi en son Eylül 2018'de yakalamış ve o serinin ilk maçında evinde Kayserispor'u mağlup etmişti (2-0).
  • Deplasmanda oynadığı son üç Süper Lig maçında dört puan toplayan Kayserispor (1G 1B 1M), daha önceki altı karşılaşmada sadece üç puan alabilmişti (1G 5M).
  • Süper Lig'in 2020/21 sezonunda Göztepe'den (24) daha az isabetli şut çeken tek takım Kayserispor (23).
Onur Çelik
Spor Editörü


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