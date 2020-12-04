Süper Lig'de 11. hafta maçları oynanıyor. Bu hafta oynanacak olan Göztepe - Kayserispor maçının tüm detaylarını haberimizde verdik. Ligde, 9 maça çıkan Göztepe, 14 puanla 8. sırada yer alıyor. Kayserispor ise 9 maçta topladığı 8 puanla 18. bulunuyor. Oynadığı son 3 resmi maçının kazanan Göztepe, Türkiye Kupası'nda tur atladı ve geçtiğimiz hafta deplasmanda Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Kayserispor ise kupada Hekimoğlu Trabzon'a elenirken ligde de son 2 maçını beraberlikle geçiriyor. Peki, Göztepe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

GÖZTEPE - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe - Kayserispor mücadelesi oynanacak. Zorlu karşılaşma, 5 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da, Gürsel Aksel Stadyumu'nda başlayacak. Mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yardımcılıklarını ise Erdinç Sezertam ve Mustafa Sönmez üstlenecek. Karşılaşma, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

Göztepe - Kayserispor maçı, Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN SPORTS'tan naklen yayınlanacak. Bu karşılaşmayı 5 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da beIN SPORTS HD 2 kanalından izleyebilirsiniz.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ