Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 32.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Göztepe ile Kayserispor arasındaki maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Göztepe–Kayserispor maçını canlı olarak izlemek isteyenler için Göztepe - Kayserispor maçı canlı izle | Göztepe - Kayserispor maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki haberimizde...

GÖZTEPE - KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 32.haftasındaki Göztepe - Kayserispor maçı 9 Nisan 2022 Cumartesi günü Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Uğurlu'nun yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Yusuf Bozdoğan yapıyor.

GÖZTEPE - KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE

GÖZTEPE - KAYSERİSPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 32.haftasındaki Göztepe - Kayserispor maçı BeIN Sports HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

GÖZTEPE - KAYSERİSPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

GÖZTEPE İLK 11

12. KENAN PIRIC

2. KERİM ALICI

15. DINO HUGO ARSLANAGIC

4. KAHRAMAN DEMİRTAŞ

21. JACQUES FRANÇOİS MOUBANDJE

5. OBINNA EMMANUEL NWOBODO

30. YALÇIN KAYAN

43. DAVID TIJANIC

7. HALİL AKBUNAR

11. LOURENCY DO NASCIMENTO RODRIGUES

26. FRANCO MATIAS DI SANTO

KAYSERİSPOR İLK 11

33. SILVIU LUNG

3. JOSEPH LARWEH ATTAMAH

5. SEYEDMAJID HOSSEINI

9. MUSTAFA PEKTEMEK

10. OLIVER MICHEL KEMEN

17. EMRAH BAŞSAN

21. LIONEL JULES CAROLE

26. THIAM MAME BABA

28. RAMAZAN CİVELEK

45. YILDIRIM MERT ÇETİN

88. GUSTAVO CAMPANHARO