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Göztepe - Kayserispor maçı canlı izle | Göztepe - Kayserispor maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 32.haftasında Göztepe ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Göztepe - Kayserispor maçı canlı izle | Göztepe - Kayserispor maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki haberimizde...

Göztepe - Kayserispor maçı canlı izle | Göztepe - Kayserispor maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 32.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Göztepe ile Kayserispor arasındaki maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Göztepe–Kayserispor maçını canlı olarak izlemek isteyenler için Göztepe - Kayserispor maçı canlı izle | Göztepe - Kayserispor maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki haberimizde...  

GÖZTEPE - KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE 

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 32.haftasındaki Göztepe - Kayserispor maçı 9 Nisan 2022 Cumartesi günü Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem  Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Uğurlu'nun yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Yusuf Bozdoğan yapıyor.

GÖZTEPE - KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE 

GÖZTEPE - KAYSERİSPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 32.haftasındaki Göztepe - Kayserispor maçı  BeIN Sports HD 2  kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

GÖZTEPE - KAYSERİSPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

GÖZTEPE İLK 11

12. KENAN PIRIC
2. KERİM ALICI
15. DINO HUGO ARSLANAGIC
4. KAHRAMAN DEMİRTAŞ
21. JACQUES FRANÇOİS MOUBANDJE
5. OBINNA EMMANUEL NWOBODO
30. YALÇIN KAYAN
43. DAVID TIJANIC
7. HALİL AKBUNAR
11. LOURENCY DO NASCIMENTO RODRIGUES
26. FRANCO MATIAS DI SANTO

KAYSERİSPOR İLK 11

33. SILVIU LUNG
3. JOSEPH LARWEH ATTAMAH
5. SEYEDMAJID HOSSEINI
9. MUSTAFA PEKTEMEK
10. OLIVER MICHEL KEMEN
17. EMRAH BAŞSAN
21. LIONEL JULES CAROLE
26. THIAM MAME BABA
28. RAMAZAN CİVELEK
45. YILDIRIM MERT ÇETİN
88. GUSTAVO CAMPANHARO

Bölge Gündem Editör Ekibi
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