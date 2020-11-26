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Göztepe - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve canlı yayın var mı?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur elemeleri devam ediyor. Bugün oynanacak maçlar arasında ise Göztepe - Kırklarelispor maçı bulunuyor. Peki, Göztepe - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve canlı yayın var mı? İşte detaylar...

Göztepe - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve canlı yayın var mı?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı sürüyor. Son maç gününün ilk karşılaşması Göztepe ile Kırklarelispor arasında oynanacak. Karşılaşma öncesi tüm detayları haberimizde verdik. Kupaya, 4. turdan başlayan Süper Lig ekibi Göztepe'nin ilk rakibi Kırklarelispor oldu. Kırklarelispor ise 3. turda başlamış ve 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u 1-0 eleyerek bir üst tura yükselmişti. Peki, Göztepe - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve canlı yayın var mı? İşte detaylar...

KONYASPOR - MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 

Ziraat Türkiye Kupası 4. turda oynanacak olan Konyaspor - Manisa FK maçı bugün, saat 21.00'da başlayacak. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi, hakem Alper Çetin yönetecek. Alper Çetin'in yardımcılıklarını ise Suat Güz ve Mert Bulut üstlenecek. Karşılaşma Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA VE CANLI YAYIN VAR MI?

Ziraat Türkiye Kupası'nın yayıncılığını üstlenen Turkuvaz Medya Grubu, A Spor ekranlarından tüm maçları yayınlıyor. Bugün oynanacak Göztepe - Kırklarelispor maçı da saat 21.00'de A Spor ekranlarından izlenebilecek.

Onur Çelik
Spor Editörü


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